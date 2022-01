Domenica 16 gennaio 2022 andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, con precisione la numero 19 di questa edizione. Mara Venier, dunque, si prepara ad intrattenere il pomeriggio domenicale degli italiani fornendo loro un mix di argomenti di attualità, di cronaca, di spettacolo e di puro intrattenimento. Vediamo, dunque, chi saranno gli ospiti della prossima puntata e gli argomenti trattati.

Anticipazioni prima parte di Domenica In: gli ospiti che parleranno di covid

Come di consueto, dopo l’edizione delle 13:30 del TG 1, domenica 16 gennaio andrà in onda Domenica In. La trasmissione sarà, anche in questa occasione, divisa in due blocchi principali. Il primo sarà dedicato al delicato tema inerente la pandemia, mentre il secondo sarà più leggero in quanto sarà incentrato sullo spettacolo e sull’intrattenimento.

Partendo dalla prima parte, dunque, in studio si parlerà di Covid, prestando particolare attenzione alla variante Omicron. A tal proposito, interverranno: il Sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri, la Professoressa Maria Rita Gismondo dell’Ospedale Sacco di Milano, il cantante Albano Carrisi. In collegamento, poi, ci saranno il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il Professor Matteo Bassetti e il direttore di Libero Alessandro Sallusti.

Gli ospiti del mondo dello spettacolo

Dopo aver ampiamente dibattuto su questa tematica, poi, Mara Venier si concentrerà maggiormente sul mondo dello spettacolo. A tal proposito, inviterà in studio Serena Rossi, protagonista della nuova serie di Rai 1 “La Sposa”. In seguito, poi, verrà dato spazio ad un momento di commozione in quanto ci sarà il ricordo del compianto Paolo Rossi, il quale verrà ricordato da sua moglie Federica Cappelletti. La donna sarà presente in studio anche per presentare il suo nuovo libro “Per sempre noi due”.

Al ricordo si uniranno, poi, anche il direttore di Rai sport Marino Baroletti e il compagno di squadra Antonio Cabrini. Successivamente sarà dato spazio al talk “Tutti pazzi per Sanremo” a cui prenderanno parte Alba Parietti, Gabriella Farinon, Marino Bartoletti, Al Bano Bobby Solo e Fausto Leali. Questo spazio è dedicato al festival che comincerà il giorno 1 febbraio 2022. I tre cantanti sopracitati, poi, intratterranno il pubblico cantando le canzoni del Festival.