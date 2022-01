Nonostante Grey’s Anatomy sia arrivata alla sua diciottesima stagione, continua ad avere un discreto seguito tra gli spettatori. Ovviamente, con l’andare avanti delle puntate, alcune dinamiche sono diventate piuttosto ripetitive e la stessa Ellen Pompeo, produttrice esecutiva e interprete di Meredith Grey, ha più volte ribadito di voler mettere fine allo show.

A dispetto delle aspettative, nelle ultime ore, è stato annunciato il rinnovo della diciannovesima stagione della serie. In parte, è stata una sorpresa perché buona parte dei fan era certa di dover dire addio ai medici più amati di Seattle.

Al momento, le informazioni sulle nuove puntate sono ancora molto poche, ma ci sono delle novità che non potranno non attirare l’attenzione.

Grey’s Anatomy: di cosa parlerà la stagione 19?

La stagione diciannove di Grey’s Anatomy sarà incentrata su un elemento molto importante: la medicina moderna. L’attenzione si sposterà sulle nuove tecnologie e terapie che, nel corso degli anni, hanno permesso di dare vita a una vera e propria rivoluzione nell’ambiente medico.

Shonda Rhimes, in una recente intervista, ha espresso tutto il suo entusiasmo per le storie ancora da raccontare. Sembra che la lunga durata dello show non abbia alterato la sua fantasia e il desiderio di dedicarsi ai personaggi creati da lei stessa:

Non poter essere più entusiasta all’idea di poter continuare a raccontare le storie di Meredith, Miranda, Richard e di tutti gli altri dottori del Grey Sloan Memorial per un’altra stagione. Questa è la migliore testimonianza del lavoro fatto dalla showrunner Krista Vernoff, dal cast, dalla troupe, da tutti gli sceneggiatori che settimana dopo settimana riescono a tenere il pubblico con il fiato sospeso.

Quando andranno in onda le nuove puntate?

Anche se non sappiamo il giorno preciso della messa in onda della stagione diciannove di Grey’s Anatomy, sembra che le nuove puntate avranno inizio a partire da settembre 2022. Non è possibile affermarlo con certezza perché i pericoli legati alla pandemia potrebbero rallentare nuovamente le riprese.

Se tutto andrà per il verso giusto, però, tra meno di un anno, gli affezionati spettatori potranno godere nuovamente della compagnia dei loro personaggi preferiti.