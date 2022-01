Drusilla Foer, Ornella Muti, Sabrina Ferilli, Lorena Cesarini e Maria Chiara Giannetta: sono questi i nomi delle cinque conduttrici del Festival di Sanremo 2022. Amadeus conferma la formula già rodata: non una co – conduttrice fissa, ma una per ogni serata.

Cinque donne che non hanno bisogno di presentazioni per il calibro del loro curriculum. Ma scopriamo chi sono.

Le 5 conduttrici di Sanremo 2022

Drusilla Foer è il personaggio che il geniale Gianluca Gori ha creato: una donna sofisticata, di nobili origini, istrionica. Debutta sul web ha debuttato in teatro ma anche fatto cinema e televisione. Si definisce un’“anziana soubrette” che ha realizzato una straordinaria carriera da “agée”, attrice per Ferzan Ozpetek in Magnifica Presenza, è stata anche giudice a Strafactor e ospite fissa de La Repubblica delle Donne.

Ornella Muti è una diva della storia del cinema italiano che vanta ben 50 anni di carriera. Ha lavorato con registi del calibro di Mario Monicelli, Dino Risi, Ettore Scola, Woody Allen e tantissimi altri.

Lorena Cesarini, 35 anni, è un’attrice romana, laureata in Storia contemporanea è stata scoperta per caso, notata tra le vie della capitale, le è stato chiesto di provare una parte per il film Arance e martello di Diego Bianchi. Da allora il successo non l’ha più abbandonata. Si ricorda nel ruolo della serie Suburra, ha interpretato il ruolo della donna che riuscì a conquistare Aureliano (Alessandro Borghi), ma poi fu uccisa dalla sorella.

Sabrina Ferilli è la “Sabrina nazionale”, la prorompente, solare, fantastica attrice italiana, che con il suo ruolo nella Grande Bellezza di Sorrentino è riuscita a vincere il Nastro d’Argento come miglior attrice non protagonista, il Ciak d’Oro e la candidatura al David di Donatello. Nel corso degli anni ha vinto tantissimi premi e ha interpretato pellicole di ogni tipo.

L’ultima conduttrice è la protagonista di Blanca Maria Chiara Giannetta, che vi abbiamo presentato l’altro giorno.

Quando presenteranno il Festival?

Il calendario delle conduttrici per il Festival di Sanremo è suddiviso così:

Martedì 1 febbraio: Ornella Muti

Mercoledì 2 febbraio: Lorena Cesarini

Giovedì 3 febbraio: Drusilla Foer

Venerdì 4 febbraio: Maria Chiara Giannetta

Sabato 5 Febbraio: Sabrina Ferilli

Non ci resta che aspettare Febbraio per vedere la diretta del Festival della musica italiana.

Le co-conduttrici di #Sanremo2022

Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta, Sabrina Ferilli pic.twitter.com/wc5rrWfB0B — Festival di Sanremo (@SanremoRai) January 11, 2022