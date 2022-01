Amadeus continua a presentare i protagonisti che lo affiancheranno nell’avventura del Festival di Sanremo. Oggi ha presentato l’attrice Maria Chiara Giannetta, pugliese doc, grande protagonista della serie di successo Blanca e anche di Don Matteo. Il suo ruolo sarà quello di conduttrice insieme ad Amadeus. Ma non sarà l’unica insieme a lei ci saranno altre due donne che si alterneranno al fianco del conduttore. La formula sarà identica a quella tanto criticata dell’anno scorso: una presenza femminile per serata.

Maria Chiara Giannetta: la rivelazione delle serie tv italiane

Classe 1992, Maria Chiara Giannetta, nonostante la sua giovane età vanta già una carriera ben avviata grazie al successo della serie televisiva Blanca. L’attrice si definisce una “Millennials”, usa poco la tecnologia e adora il lavoro che svolge, presto ritornerà sul set per girare la seconda stagione della serie che potrebbe essere trasmessa a fine 2022:

“Abbiamo chiuso solo il primo capitolo e abbiamo ancora molto da raccontare su questa storia”.

Come per Checco Zalone, la conferma ufficiale arriverà in serata, ma le voci che la vogliono al Palco dell’Ariston si rincorrono, anche se né lei, né dai vertici Rai è stata fatta ancora nessuna dichiarazione.

Intanto in queste ore Amadeus è sul set fotografico per la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. Anche i cantanti in gara sono andati, alternandosi secondo disposizioni covid tranne: Elisa a causa della positività al covid, Emma e Massimo Ranieri per impegni di lavoro.

Sul web già è iniziata la polemica per l’alternanza delle co – conduttrici al Festival. Ricordiamo che nel 2020 Michela Murgia definì la kermesse così:

“Amadeus ha diretto il Sanremo più sessista di sempre”.

Che cosa succederà quest’anno?

Amadeus quando gli dicono che il Festival può farlo anche con presenze fisse e non per forza con una donna a serata:#Sanremo2022pic.twitter.com/ClTd304DJ1 — Nicolò (@NicoloC__) January 10, 2022