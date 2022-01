Alessia Quarto è stata una grande protagonista della prima puntata di C’è posta per te. Sposata con Giovanni, tradita più volte, ha lasciato il marito e quando lui pregandola ha cercato di ritornare insieme, lei è rimasta ferma della sua idea. Nonostante l’amore, l’affetto e gli anni di relazione, non ha voluto aprire la busta. Un atteggiamento che è piaciuto tantissimo ai fans tanto da premiarla seguendola sui social. Il suo profilo instagram privato prima della trasmissione, è stato aperto al pubblico e sta avendo un boom di seguaci. Se fino a ieri era arrivato a superare i 15 mila follower in poche ore, oggi è arrivato a 104 mila. Un bacino di pubblico che fa gola a tanti.

Si spacciano per Alessia Quarto su Instagram

Qualche buontempone ha pensato bene di fingersi Alessia Quarto su Instagram e aprire un profilo a suo nome per raccogliere un po’ di follower, come spesso accade sui social. Hanno preso le foto della ragazza e stanno pubblicando fingendosi lei. La notizia è giunta alle orecchie di Alessia Quarto che ha risposto:

“Due parole per chi ha preso le mie foto ed ha fatto un account a nome mio. Se volete farlo prendetevi anche tutto quello che ho passato i mie i dolori e i miei traumi. Nei vostri momenti di debolezza voglio vedere se siete uguali a me. Io ci sto provando a interloquire con 80 mila follower, ma il pensiero mio va a tutti quei minatori che domani mattina chissà cosa si aspettano nei tunnel”.

La ragazza appare rilassata, serena e felice. Sorridente e bella, Giovanni ormai è solo un brutto ricordo e sul suo ultimo post scrive:

“Amatevi, amatevi SEMPRE! Rispettate sempre voi stessi, amatevi quando siete felici e soprattutto quando siete tristi, quando pensate di mollare e quando sarete pronti a rialzarvi.🥀 Vorrei riuscire a ringraziare tutti e credetemi sono veramente in un tunnel, di emozioni però 😂😂😂😂”

Alessia Quarto tronista di Uomini e Donne?

In queste ore tantissime persone sui social chiedono a Maria De Filippi di mettere Alessia Quarto sul trono di Uomini e Donne. La ragazza è piaciuta tanto alla presentatrice, infatti durante la puntata rideva per il suo modo di parlare e l’ironia con la quale rispondeva al suo ormai ex marito. Ma non c’è ancora alcuna notizia ufficiale su una trattativa in tal senso, certo è che il successo ottenuto dalla ragazza e la simpatia di Maria De Filippi per lei potrebbero far propendere per una potenziale candidatura al trono. Del resto le donne napoletane sul trono sono sempre state effervescenti, si ricordi per tutti l’indimenticabile Paola Frizziero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)