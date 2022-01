Checco Zalone solcherà il palco dell’Ariston. La conferma è arrivata nelle ultime ore. Amadeus è riuscito ad aggiudicarsi la presenza del comico pugliese per il suo terzo Sanremo. Il comico aveva detto:

“Non ho il coraggio di andare all’Ariston, è un palco difficilissimo”.

Invece Amadeus ce l’ha fatta. Checco Zalone sarà ospite d’onore in almeno una delle cinque serate della kermesse canora che andrà in onda dal 1 al 5 Febbraio. Ma Zalone l’avverte: “Dopo non lavorerai più”. Intanto il pubblico gioisce nel rivedere il suo beniamino al Festival.

Zalone: l’uomo dei Record d’incassi

Zalone è riuscito a guadagnare 220 milioni di euro con i suoi 5 film (Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a catinelle, Quo vado?, Tolo Tolo), di cui 4 sono stati trai i 10 che hanno avuto maggiori incassi in tutto il cinema italiano sino ad oggi. Il regista e attore è riuscito ad aggiudicarsi nel 2021 il David di Donatello per il miglior brano all’interno del film “Tolo Tolo”, la canzone è “Immigrato”.

Che cosa porterà sul palco di Sanremo? Zalone mantiene il massimo riserbo, ma sarà qualcosa di grandioso.

