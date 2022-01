Joan Rivers abita in una villa lussuosissima nell’Upper East Side e il suo valore di mercato è di ben 38 milioni di dollari. Lo stile di questo ricchissimo e sfarzoso appartamento è simile alla reggia di Versailles. Tuttavia, a rendere particolarmente intrigante l’immobile sarebbe la presenza di un fantasma che apparentemente sembra abitare la casa. Scopriamo tutto nel dettaglio.

La casa infestata di Joan Rivers

La casa in cui dimora Joan Rivers sembrerebbe infestata da un fantasma. La misteriosa presenza farebbe riferimento alla signora Spencer, nipote di JP Morgan e residente originale di la villa di John R. Drexel all’1 E. 62°. L’intero immobile è stato ristrutturato e, stando a quanto emerso da una puntata del 2009 del programma televisivo Celebrity Ghost Stories, pare che il fantasma non sia mai stato un grande fan di questi cambiamenti.

In tale trasmissione, Joan ha parlato del fantasma ed ha dichiarato che esso fosse solito sedersi accanto a lei mentre era intenta a truccarsi. Inoltre, la protagonista ha sempre fatto molta fatica a far funzionare gli oggetti elettrici presenti all’interno della casa, ragion per cui essa era sempre molto fredda.

I dettagli della villa e le foto

Ad ogni modo, tornando all’immobile in sé, esso è caratterizzato da sei piani, ha una grande sala di intrattenimento con un enorme balcone sul quale si esibivano spesso dei musicisti chiamati per delle occasioni speciali. I soffitti sono di 26 piedi e i pavimenti sono tutti interamente in parquet.

Anche la vista di tutto l’appartamento è mozzafiato, in quanto ci sono svariate terrazze che affacciano interamente su Central Park. L’arredamento è molto classico e maestoso, con sedie in velluto e tavoli di legno scuro. In più stanze sono presenti dei camini, tra cui uno anche in una delle camere da letto padronali. Qui di seguito sono riportate le foto della maestosa villa.

