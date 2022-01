In giornata martedì 4 gennaio, durante la messa in onda del consueto appuntamento con I Fatti Vostri, si è verificato un episodio alquanto inatteso. Nello specifico, per la prima volta in assoluto da quando è scoppiata la pandemia da Coronavirus, una conduttrice è andata in scena con la mascherina FFP2 posta sul viso. A sfoggiare questa mise per la prima volta è stata Anna Falchi. Scopriamo per quale motivo e come lei ha spiegato questa situazione.

Perché Anna Falchi aveva la mascherina a I Fatti Vostri

La pandemia da covid, ormai, continua ad imperversare. Tuttavia, fino a questo momento non si era mai verificato che una conduttrice o un conduttore andasse in onda con la mascherina. Anche nelle situazioni più acute della pandemia, non era mai accaduto tutto ciò, tuttavia, le attuali norme vigenti hanno imposto a Anna Falchi di dover utilizzare questo dispositivo di sicurezza.

Nello specifico, la presentatrice è stata a contatto con un caso positivo di covid. Nella giornata del 3 gennaio, infatti, non ha preso parte alla trasmissione, mentre il 4 è tornata con la mascherina. Questo perché la normativa vigente prevede che, in caso di contatto con un positivo, se il soggetto ha 3 dosi di vaccino, è necessario effettuare una quarantena di 5 giorni e, successivamente, è consentito uscire di casa ma indossando per altri 5 giorni la mascherina FFP2.

Le parole della conduttrice

Per tale ragione, dunque, Anna Falchi ha dichiarato:

“Io ieri non ci sono stata perché ho avuto un contatto con un positivo: ho fatto cinque giorni di autosorveglianza e le regole nuove prevedono che, nonostante io abbia fatto due tamponi negativi e abbia tre vaccini, debba tenere l’Ffp2 per altri cinque giorni”.

Il caso positivo è Daniele, caso riscontrato nello studio 1 di via Teulada proprio dove va in onda I Fatti Vostri. Ad ogni modo, il soggetto in questione sta bene ed è in isolamento nel proprio appartamento.