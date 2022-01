Tutto pronto per la prima puntata di “Primo Appuntamento” il reality sull’amore presentato da Flavio Montrucchio, ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello. Ritorna stasera alle 21:20 su Real Time. La sesta edizione del dating show si preannuncia ricca di sorprese.

Come funziona “Primo Appuntamento”

“Primo Appuntamento” si prefigge di far incontrare perfetti sconosciuti in un appuntamento al buio. Presso l’elegante ristorante Geco della Capitale italiana, avranno a disposizione una cena molto raffinata, serviti dal barman Fulvio e dal maître Alessandro Pipero.

Realizzato da Stand by me per Discovery Italia, “Primo Appuntamento” dà l’opportunità ai single di verificare se può scattare la scintilla con uno sconosciuto, un po’ come quando si incontra qualcuno dopo aver scambiato qualche messaggio su un’applicazione di dating. Ma tutto qui avviene sotto le telecamere e con l’aiuto di Flavio Montrucchio che con ironia e dolcezza, cerca di sostenere ognuno dei partecipanti.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Alla fine della cena saranno i partecipanti a dire se vorranno continuare a vedere la persona che hanno davanti, oppure no. Hanno la massima libertà: non devono per forza fidanzarcisi, possono anche semplicemente essere incuriositi a tal punto da voler continuare una conoscenza o avere una fugace avventura.

Le Anticipazioni della sesta edizione

Flavio Montrucchio a Fq Magazine ha dichiarato che le puntate ci spiazzeranno completamente:

“Quest’anno succede di tutto. Due si erano incontrati 25 anni prima, e noi non lo sapevamo. C’è un ragazzo che aveva rifiutato la ragazza su Instagram, e poi se l’è ritrovata all’appuntamento. Ci sono persone che arrivano, e se ne vanno subito, senza neanche presentarsi all’altra. Ci sarà una proposta di matrimonio. Non lo sapevamo neppure noi, lui si è presentato con l’anello. Questo Primo Appuntamento è diventato, negli anni, uno spaccato clamoroso dell’amore”.

Il conduttore si dichiara molto soddisfatto dell’andamento di questa edizione. La pandemia ha inciso molto anche nell’approccio dei single al programma:

“Arrivano con una carica ormonale devastante. Vogliono usufruire di quest’occasione come se fosse un jolly, una chimera. Sono molto più intenzionati a viversi l’appuntamento, carichi di emozione. Prima poteva essere una delle tante cene, o uno dei tanti primi appuntamenti. Adesso si rendono conto di star vivendo qualcosa di speciale. Quando ti ricapita di far cena con una persona senza mascherina, sicura e tamponata? Non è semplice”.

I protagonisti della puntata di stasera 4 Gennaio

Stasera su RealTime vedremo i primi single alla ricerca dell’amore. Il primo è Arcangelo, un leccese di 53 anni che ha già partecipato al programma. Incontrerà Rosa, una quarantasettenne che proprio grazie a “Primo Appuntamento” ha ritrovato fiducia nell’amore. La seconda coppia di single sarà formata da due trentenni romani: Naomi, una ribelle con tanti tatuaggi e Tiziano, un pugile di 33 anni, anche lui amante dei tatuaggi.

Dopo di loro sarà il turno di due giovanissimi: Stella di 22 anni e Alessandro di 25. Lei ha un glaucoma congenito, lui è autistico con la la sindrome di Asperger. L’ultima coppia è composta da una siciliana trapiantata a Milano, Eva, che a 28 anni crede nei “risvegli spirituali” e Fortuna di 20 anni.

Dove vedere “Primo Appuntamento”?

“Primo appuntamento” è già online per gli abbonati a Discovery+. Chi invece non potesse vederlo stasera su RealTime, le repliche del programma saranno trasmesse da Real Time giovedì 6 gennaio 2022 alle 16:20, sabato 8 gennaio 2022 alle 10:20 e domenica 10 ottobre 2021 alle 15:55.