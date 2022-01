Per le serie TV il 2022 sarà l’anno della rinascita, dopo i continui problemi e rinvii che hanno contraddistinto le produzioni degli ultimi 24 mesi a causa della pandemia. Dal debutto su Amazon Prime Video de Il Signore degli Anelli al ritorno su Disney+ di The Mandalorian con una nuova stagione, la carne al fuoco è davvero tanta.

In questo articolo abbiamo selezionato le 10 migliori serie TV in uscita nel 2022 e da vedere assolutamente.

1. Il Signore degli Anelli (Amazon Prime Video, novità assoluta)

Tra le serie TV da vedere nel 2022 merita una menzione speciale Il Signore degli Anelli, la prima serie televisiva dedicata al capolavoro della letteratura moderna firmato da John Ronald Reuel Tolkien e portato sul grande schermo dal regista neozelandese Peter Jackson. Uscirà il prossimo autunno su Amazon Prime Video e ancora non sappiamo praticamente nulla né della trama né del cast che vi prenderà parte.

2. Kenobi (Disney+, novità assoluta)

Un’altra serie TV da non perdere nel 2022 è Kenobi, dedicata all’omonimo personaggio del franchise di George Lucas. L’attesa è tutta per l’attore Ewan McGregor, che dopo oltre dieci anni torna a vestire i panni dello Jedi Obi-Wan Kenobi. Nel cast c’è anche Hayden Christensen, che si riappropria del personaggio Darth Vader. Al momento questo è tutto quello che sappiamo, mentre per la data di uscita su Disney+ c’è ancora da aspettare.

3. The Sandman (Netflix, novità assoluta)

The Sandman è una novità assoluta molto attesa dai fan dello scrittore, fumettista e sceneggiatore televisivo britannico Neil Gaiman. La serie televisiva sarà disponibile a partire da quest’anno sulla piattaforma streaming Netflix e avrà per protagonista la figura di Sogno, interpretata dall’attore inglese Tom Sturridge (La diva Julia – Being Julia, I love Radio Rock).

4. Vikings: Valhalla (Netflix, novità assoluta)

Il 2022 sarà l’anno di uscita di Valhalla, atteso spin-off di Vikings, una delle serie TV storiche più popolari degli ultimi dieci anni. Gli ingredienti per un nuovo successo ci sono tutti: nuovi protagonisti, un periodo storico diverso, la consapevolezza di raccontare un popolo che ha scritto alcune delle pagine più belle della cultura europea. La data di uscita è fissata al prossimo 25 febbraio su Netflix.

5. Pachinko (Apple TV+, novità assoluta)

Tra le nuove serie in uscita nel 2022, Pachinko andrà ad arricchire il catalogo di Apple TV+ affiancando opere già riuscite come Mythic Quest e Ted Lasso. Il cast della serie televisiva tratta dal romanzo di Min Jin Lee può contare su nomi importanti, su tutti Lee Min-ho, molto noto in patria. Non è ancora stata resa nota la data di uscita, ma è plausibile che la serie possa debuttare nella seconda parte dell’anno.

6. The Mandalorian (Disney+, terza stagione)

I punti interrogativi sulla nuova stagione di The Mandalorian in arrivo su Disney+ nel 2022 sono tanti, a partire dal filone narrativo che verrà scelto dal regista e sceneggiatore statunitense Dave Filoni. C’è chi collega i nuovi episodi di The Mandalorian alle storyline presenti in titoli come Rebels e The Clone Wars, altri invece si interrogano sul ruolo di Grogu, a patto che ne abbia uno: queste e altre domande riceveranno una risposta certa soltanto nel giorno dell’uscita.

7. Peaky Blinders (Netflix, sesta e ultima stagione)

Prima sulla BBC e poi su Netflix, la sesta e ultima stagione della serie TV incentrata sulle vicende della famiglia Shelby si appresta a salutare il suo pubblico. Più che un addio sarà però un arrivederci, visto che per il finale di Peaky Blinders verrà realizzato un film le cui riprese inizieranno soltanto nel 2023. Il regista Steven Knight non ha dubbi: “Sarà una conclusione adeguata alla storia raccontata finora”.

8. Euphoria (Sky Atlantic e NOW, seconda stagione)

Dal prossimo 10 gennaio, in contemporanea con HBO, arriverà la seconda stagione di Euphoria, una delle serie degli ultimi anni che più ha stregato – e messo d’accordo – critica e pubblico. Il filone narrativo continuerà a ruotare attorno alla protagonista Rue (Zendaya) e alla sua adolescenza tra droga, sesso e ansia di ciò che le riserverà il futuro. La seconda stagione sarà composta in tutto da 8 episodi, disponibile in prima visione su Sky Atlantic e su NOW.

9. Stranger Things (Netflix, quarta stagione)

Tre anni dopo la terza stagione, Stranger Things torna su Netflix con il quarto capitolo di una delle serie di maggiore successo degli ultimi dieci anni (senza esagerare). Come prevedibile, le aspettative sulla nuova uscita sono altissime: riusciranno gli attori protagonisti delle prime tre stagioni a dimostrare di essere cresciuti insieme alla serie o sono destinati a un clamoroso autogol? La verità nel 2022, anche se non sappiamo ancora con precisione la data di uscita.

10. The Crown (Netflix, quinta stagione)

La lista delle migliori uscite delle serie TV nel 2022 termina con la quinta stagione di The Crown, attesa su Netflix il prossimo mese di novembre. Le riprese del nuovo capitolo sono state accompagnate dalle polemiche scaturite per l’eventuale causa che la famiglia reale inglese potrebbe intentare contro il colosso dello streaming statunitense. Già prima della quarta stagione il governo britannico aveva chiesto ai creatori della controversa serie di chiarire al pubblico che la serie fosse una fiction e non un documentario, non ricevendo però alcuna risposta.