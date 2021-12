Tra poche ore ci sarà il veglione di Capodanno e tantissimi italiani resteranno a casa a festeggiare. Cosa guardare in televisione durante la lunga serata di fine anno? La programmazione inizierà alle 20.30 con il consueto discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il suo ultimo in questa veste. Ma vediamo rete per rete che cosa vedere.

La programmazione Rai di Capodanno

Il grande veglione di mamma Rai è “L’anno che verrà“, in onda su Rai 1 dalle 21. Alla conduzione c’è l’intramontabile Amadeus e intorno a lui uno stuolo di artisti italiani:

Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Arisa, Marco Masini, Orietta Berti, Raf, Clementino, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali, i Gemelli di Guidonia e tanti altri.

Confermata anche la presenza di Alba Parietti, mentre Gigi D’Alessio ha dovuto disdire, causa positività al covid-19. Accanto ad Amadeus ci sarà anche Cristiano Malgioglio che nella conferenza stampa ha promesso un omaggio a Raffaella Carrà:

“Sono molto emozionato perché a mezzanotte potrò cantare per tutti fan di Raffaella Carrà la mia versione spagnola di ‘Forte forte forte’, il pezzo che ho scritto per lei. Sono molto felice di poter fare questo omaggio a una donna con la quale avevo un legame speciale e alla quale ero particolarmente affezionato. A mezzanotte mentre tutti balleranno sulle note del repertorio di Raffaella Carrà arriverò io con alcuni ballerini e canterò ‘Forte forte forte’. Sarà una versione che piacerà sia al pubblico italiano che spagnolo“. Tutto.TV su

Su Rai 2 invece la programmazione si rivolge ai bambini, con il film “Gli Aristogatti” dalle 21.20, un classico Disney che non tramonta mai. Rai 3 lascerà spazio al circo, uno spettacolo di intrattenimento a partire dalle 21:05 con “Il meglio del 44mo Festival del Circo di Montecarlo”.

Il Capodanno nel palinsesto Mediaset

Nonostante le defezioni dei vari artisti a causa del covid, anche Canale 5 avrà il suo “Capodanno in musica” condotto da Federica Panicucci. Per il momento, rispetto agli ospiti che vi avevamo comunicato ieri, sono saltati anche Andrea Damante e i Gemelli Diversi. Ma si sono aggiunti Ermal Meta, i Tiromancino e Fabio Rovazzi. Sperando che non ci siano altri cambiamenti, lo spettacolo inizierà alle 21.

Su Italia 1 spazio agli amanti del cinema d’autore, con un classico di Quentin Tarantino “Pulp Fiction”, dove troviamo una favolosa Uma Thurman e il John Travolta degli anni d’oro. Per chi invece volesse fare Capodanno con la Casa più spiata d’Italia, c’è su Mediaset Extra la diretta al Grande Fratello Vip 6.

RealTime: l’alternativa che non ti aspetti

Per chi volesse trascorrere un veglione diverso dalle proposte consuete di Mediaset e Rai, RealTime propone “Il Castello delle Cerimonie” in una maratona serale tutta da gustare a partire dalle 19:50.

