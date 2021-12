In questo articolo trovate tutte le informazioni sulla copertura televisiva del concerto che si terrà il primo dell’anno al Teatro La Fenice di Venezia. A seguire dunque una mini guida su dove vedere il Concerto di Capodanno 2022 del Teatro La Fenice, l’orario d’inizio e il programma completo, con il nome del direttore d’orchestra e dei due artisti di fama mondiale che si esibiranno nel corso dell’evento.

Dove vedere il Concerto di Capodanno 2022 del Teatro La Fenice in TV

Il Concerto di Capodanno 2022 del Teatro La Fenice a Venezia sarà trasmesso in diretta TV su Rai 1 sabato 1° gennaio alle ore 12:20.

Nella stessa giornata, sarà mandata in onda la replica su Rai 5 alle ore 18:15 e sulle frequenze di Rai Radio 3 alle ore 20:00.

Dove vedere il Concerto di Capodanno del Teatro La Fenice in streaming

La diretta streaming sarà invece visibile su RaiPlay, in simulcast con il live trasmesso su Rai 1. Nel caso siate impossibilitati a seguire l’evento dall’inizio, potrete sempre rivederlo online on demand sulla piattaforma streaming della Rai: collegatevi al sito raiplay.it, cliccate sulla lente d’ingrandimento e digitate la parola chiave “concerto di capodanno teatro la fenice”, dopodiché pigiate sulla lente d’ingrandimento per avviare la ricerca e – tra i risultati corrispondenti – selezionate il riquadro che include il concerto del primo dell’anno del celebre teatro di Venezia.

Lo stesso procedimento vale anche se anziché dal computer volete rivedere lo spettacolo da un dispositivo mobile tramite l’app.

Chi è il direttore d’orchestra del Concerto di Capodanno 2022 del Teatro La Fenice?

Fabio Luisi dirigerà il Concerto del primo dell’anno del Teatro La Fenice a Venezia. Nato il 1959 a Genova, attualmente è il direttore principale della Dallas Symphony Orchestra, della Danish National Symhony Orchestra e della NHK Symphony Orchestra di Tokyo, oltre a ricoprire il ruolo di direttore emerito dell’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai.

Il programma del Concerto di Capodanno 2022 della Fenice

Come da tradizione, il Concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di quest’anno proporrà un programma musicale suddiviso in due parti: la prima sarà soltanto orchestrale, la seconda invece sarà dedicata al melodramma. Infine, il concerto diretto dal direttore emerito Fabio Luisi si concluderà con il coro “Va’ pensiero sull’ali dorate” tratto dal Nabucco, e il “Libiam ne’ lieti calici” da “La traviata”, due delle opere più celebri del compositore italiano Giuseppe Verdi.

Nel corso della seconda parte, dove al centro ci saranno duetti, arie e passi corali per la parte dedicata appunto al melodramma, i protagonisti saranno la cantante lirica sudafricana Pretty Yende (soprano) e il tenore americano Brian Jagde.