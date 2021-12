Il Capodanno di Canale 5 è sempre più in bilico. Dopo la rinuncia di Albano, anche il duo comico Pio e Amedeo ha dovuto dare forfait.

Quarantena per Pio e Amedeo

Arriva la notizia da fonti vicine a Pio e Amedeo, confermata poi dai giornali locali, il duo comico dovrebbe saltare il Capodanno di Canale 5 perché Amedeo Grieco è in quarantena fiduciaria, mentre aspetta di sapere con certezza l’esito dei tamponi. Di conseguenza anche Pio non sarà presente.

Dopo gli annunci della loro partecipazione, ora non resta che aspettare con chi potranno essere sostituiti da Mediaset, già duramente provata per l’assenza di Albano, che aveva dichiarato su Facebook:

"Sto bene, ma purtroppo non potrò esserci, mi dispiace moltissimo. Non ho sintomi, sto benissimo, quando l'ho scoperto non mi sembrava vero. Ho fatto tre volte il vaccino e mi sono attenuto a tutti i protocolli, eppure mi sono preso il virus".

Un evento che non trova pace quest’anno: prima lo spostamento della location, da Piazza della Libertà al Teatro Petruzzelli di Bari, in ottemperanza delle misure previste dal Premier Mario Draghi, e ora i casi di positività.

Chi ci sarà al Capodanno in Musica di Canale 5?

Dopo la disdetta di Pio e Amedeo, ci si chiede chi ci sarà al Capodanno in Musica di Canale 5 e se ci saranno altre defezioni all’ultimo minuto. Gli utenti del web solidarizzano con la presentatrice Federica Panicucci:

Sul Palco finora rimangono questi cantanti:

Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Alessandro Casillo, Cedraux, Andrea Damante, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Gemelli Diversi, Mamacita, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade e Michele Zarrillo.

Ma la variante Omicron continua a mietere vittime giorno dopo giorno e i casi di positività stanno aumentando. Pertanto ci si chiede davvero come sarà questo Capodanno 2022. L’appuntamento per scoprirlo è su Canale 5 alle 21.00 e in diretta su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno e infine, Radio Piterpan.