A partire da oggi, martedì 28 dicembre 2021, su Rai 2 tornerà in onda il programma di Enrico Brignano chiamato Un’ora sola vi vorrei. Si tratta di una trasmissione fervida di satira, durante la quale il conduttore tratterà in scena i fatti quotidiani più salienti, aggiungendoci, chiaramente, un pizzico di ironia e di sarcasmo. Scopriamo, dunque, quali sono le anticipazioni di questa nuova stagione e, in particolar modo, della prima puntata.

Il ritorno di Un’ora sola vi vorrei: quando e dove

Stasera, martedì 28 dicembre, torna in onda Un’ora sola vi vorrei, programma scritto e condotto da Enrico Brignano. Il conduttore, in maniera decisamente ironica, darà luogo ad una rilettura dell’attualità e dei fatti di cui maggiormente si sta dibattendo in questo periodo. Le puntate attualmente previste per questa nuova edizione sono 5, più una messa in onda speciale nel giorno di San Valentino.

Come al solito, lo spettacolo dura 60 minuti esatti, i quali saranno un concentrato di puro intrattenimento e varietà. Ad accompagnare Enrico Brignano in quest’avventura ci saranno, chiaramente, degli ospiti. Tra di essi ci sarà il ritorno degli attori Alessandro Betti e Marta Zoboli. Loro due avranno il compito di dare voce alle categorie più assurde che fanno parte della società odierna.

Anticipazioni 28 dicembre: ospiti e temi trattati

Si tratta di un appuntamento in grado di strappare certamente delle risate, ma non solo. Questa è anche un’occasione per riflettere sui fatti di attualità. Particolarmente nella puntata del 28 dicembre, infatti, vedremo che verrà fatto una sorta di excursus di tutto quello che è accaduto in quest’anno così particolare. Nello specifico, Brignano si cimenterà in un paragone alquanto esilarante e pungente sul modo in cui la società accolse l’arrivo del vaccino contro il vaiolo nel 1973 e l’atteggiamento della società odierna nei confronti del vaccino anti-covid.

Tra gli ospiti della puntata, poi, ci sarà anche Federico Zampaglione, che interpreterà uno dei suoi soliti e surreali personaggi. Infine, la parte conclusiva della puntata sarà dedicata, come sempre, ad un dialogo tra Enrico e sua moglie Flora Canto, i quali si ritroveranno nel letto a fare delle riflessioni su tutto quello che è accaduto in puntata. Anche questo, chiaramente, sarà un momento utile a stimolare il pubblico a riflettere su alcune tematiche.

