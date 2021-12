A gran sorpresa la classifica delle serie tv più piratate dell’ultimo anno è dominata da WandaVision, in streaming su Disney+. La miniserie della Marvel diretta da Matt Shakman ha avuto infatti un grande successo, ma purtroppo senza la possibilità di una seconda stagione. Il motivo? Sembrerebbe essere che il prodotto è nato come miniserie e tale deve rimanere. I nove episodi hanno chiuso il ciclo narrativo secondo gli autori.

Ma c’è qualcun’altra serie finita nelle mani dei pirati online, che ancora non ha finito di raccontare le storie dei suoi protagonisti. Vediamo quali sono.

La classifica delle serie più piratate del 2021

Torrentfreak come ogni anno ha stilato la classifica delle serie tv che sono state più scaricate illegalmente nell’ultimo anno. A dominare la classifica troviamo Wanda Vision, seguita poi da:

Loki (Disney+)

The Witcher (Netflix)

The Falcon and the Winter Soldier (Disney+)

Hawkeye (Disney+)

What If…? (Disney+)

Foundation (AppleTV+)

Rick and Morty (Adult Swim)

Arcane (Netflix)

Wheel of Time (Prime Video)

Questa lista apparirà strana perché mancano tante serie che hanno contraddistinto il 2021, come mai? La spiegazione è presto trovata: Torrentfreak stila la classifica in base ai singoli episodi scaricati illegalmente ogni settimana, pertanto le serie tv fornite in blocco come Squid Games e La Casa di Carta vengono penalizzate, due indiscussi successi di quest’anno. Se fossero stati fatti dei calcoli diversi, la Casa di Carta sarebbe al quinto posto.

Ma mancano anche serie come Strappare lungo i bordi, Maid, Dopesick; insomma la classifica di Torrentfreak mostra risultati quantomeno particolari!