Mara Venier interviene nella polemica sulla puntata saltata di ieri di “Domenica In”. Come vi abbiamo detto stamattina la puntata è saltata all’ultimo minuto a causa di un positivo tra i membri dello staff. Ma la conduttrice è intervenuta a riguardo:

“Smentisco che ci sia stato un positivo in studio. Nessun positivo , solo il regista in isolamento”.

E spiega meglio quanto ha portato all’annullamento della puntata nel corso dell’intervista al Messaggero:

“Il problema è che il regista della nostra trasmissione ha scoperto di avere avuto un contatto con delle persone positive. E così, anche in assenza di sintomi particolari, ha dovuto responsabilmente mettersi in isolamento. Questa mattina ha fatto un tampone ed era negativo. Fra qualche giorno si sottoporrà a un altro tampone, e speriamo che continui a dare esito negativo. Bisogna avere molta pazienza ed essere scrupolosi. In questo periodo va così. Perché non siamo andati in onda con un altro regista? Siamo rimasti tutti a casa, per prudenza, d’accordo con il direttore di Rai1 Stefano Coletta”.