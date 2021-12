La puntata del 26 dicembre di Domenica In è stata cancellata con pochissime ore di preavviso. I fan del programma non sono riusciti a nascondere la loro delusione per l’accaduto. Come tutte le domeniche, infatti, erano pronti a trascorrere il pomeriggio insieme a Mara Venier. Purtroppo, questa scelta è stata causata da un motivo più che valido che ha reso impossibile qualsiasi altra soluzione. Per sostituire il vuoto lasciato dalla trasmissione, sono state mandate in onda gli interventi più belli della stagione 2021 di Domenica In. Inoltre, la rete ha scelto di mostrare un’intervista inedita con Il Volo condotta da Mara.

Matteo Bassetti, senza mezzi termini, ha criticato la scelta dell’emittente Rai e anche Mara Venier sembra essere d’accordo con lui. Ecco cosa è successo!

Come mai la puntata di Domenica In è stata cancellata?

Nella giornata di ieri, Rai 1, attraverso un comunicato ufficiale, ha fatto sapere a tutti gli spettatori che la puntata di Domenica In non sarebbe andata in onda. Purtroppo, il tampone di uno dei membri dello staff, presenti alle prove lo scorso giovedì, è risultato positivo, scatenando un clima di tensione e paura.

Nonostante le misure di sicurezza adottate, i vertici Rai hanno deciso di evitare qualsiasi pericolo e di cancellare la messa in onda del programma. Mara Venier, vista la sua assenza alle prove generali, sembrerebbe non essere a rischio di contagio.

C’è chi ha approvato questa decisione e chi, al contrario, l’ha criticata aspramente. A quest’ultima categoria appartiene anche Matteo Bassetti che, senza mezzi termini, ha detto la sua sui social.

Le reazioni di Bassetti e di Mara Venier

Matteo Bassetti ritiene che sia inaccettabile bloccare il lavoro di decine di persone per un solo caso di positività al Covid-19. Non è d’accordo con i protocolli vigenti e pensa che sia il caso di sviluppare un piano diverso. Secondo lui, i contagi continueranno ad aumentare e, per evitare che situazioni simili si ripetano, sarà necessario imparare a convivere con il virus.

Questo non dovrà più succedere… Che facciano presto a cambiare regole incomprensibili

Mara Venier, anche se non ha detto nulla, sembra essere d’accordo con il virologo. Infatti, ha ripostato il suo messaggio sui social.