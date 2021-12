Nella puntata di ieri sera andata in onda su Sky Uno e NOW, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno scelto gli aspiranti chef che formeranno la MasterClass dell’undicesima edizione di MasterChef. In questo articolo scopriamo insieme chi sono i 20 nuovi concorrenti di MasterChef Italia 11.

Lista concorrenti MasterChef Italia 11

Ecco la lista completa dei concorrenti di MasterChef 11:

Nicky Brian Perera, 28 anni, fa il designer

Mery, 26 anni, lavora come personal trainer

Pietro, 42 anni, è un libero professionista

Lia Lavezzi, 30 anni, lavora come bancaria

Giulia, 30 anni, di professione fa la modella

Christian, 20 anni, è uno studente universitario di Ingegneria Chimica Alimentare

Dalia Rivolta, 30 anni, fa l’assistente commerciale

Kataniwa Mime, 48 anni, è una guida turistica

Andrea Letizia Pedrini, 25 anni, attualmente è disoccupata

Federico Chimirri, 30 anni, è un deejay

Andrea Comazzi, 42 anni, di professione fa il maitre

Carmine Gorrasi, 18 anni, è uno studente

Bruno Tanzi, 64 anni, lavora come agente di commercio

Tracy, 28 anni, fa la cameriera

Gabriele Polone Policarpo, 34 anni, lavora come addetto alla sicurezza

Tina Caruso, 39 anni, fa la commessa

Anna Leone, 30 anni, è una nutrizionista

Rita Monforte, 53 anni, è un’imprenditrice

Elena Morlacchi, 54 anni, fa la casalinga

Nicholas Bianchini, 21 anni, è uno studente

Curiosità sui concorrenti di MasterChef 11

Tra i concorrenti ufficiali di MasterChef Italia 11 figura anche Federico Chimirri, nome non nuovo agli addetti ai lavori. Infatti, oltre a essere un deejay, Federico è conosciuto soprattutto per essere il fidanzato di Giulia Cavaglià, prima corteggiatrice e poi tronista di Uomini e Donne, oggi popolare influencer, modella e organizzatrice di eventi.

Nella descrizione del suo profilo Instagram, il fidanzato di Giulia conferma di essere un deejay, ma la sua partecipazione a MasterChef nasconde il desiderio di diventare un giorno uno chef professionista. E chissà che il suo sogno non possa realizzarsi proprio nel talent culinario più famoso della televisione italiana.

L’altra curiosità riguarda Andrea Letizia e Nicky Brian: i due, oltre ad essere stati selezionati per far parte della MasterClass di quest’anno, sono anche fidanzati nella vita reale. Riusciranno a raggiungere insieme la finale del talent di Sky, in programma giovedì 3 marzo 2022?