Da martedì 28 dicembre, su Canale 5 partirà la nuova serie chiamata Sissi. Si tratta di una rappresentazione cinematografica incentrata sulla storia della duchessa Elisabetta di Baviera. L’attrice che interpreta questo ruolo è la svizzero-americana Dominique Devenport. Scopriamo tutto quello che è emerso sulla serie.

Quando comincia Sissi e primi dettagli

Le festività natalizie di Canale 5 saranno arricchite dalla presenza di una serie evento molto attesa incentrata sulla principessa Sissi. Il primo appuntamento è fissato martedì 28 dicembre e la serie andrà in onda per tre settimane consecutive. Questa rilettura è stata effettuata da Romy Schneider, il quale ha scelto Dominique Devenport e Jannik Schümann per interpretare rispettivamente i ruoli di Elisabetta di Baviera e l’Imperatore Franz.

Tutta la rappresentazione è stata girata tra la Baviera e il Baltico e, grazie al budget particolarmente elevato, si preannuncia essere una serie davvero ben fatta. Per tale ragione, essa si adatta sia a persone che non hanno mai visto trasposizioni cinematografiche o televisive incentrate sull’argomento, sia a quelli che hanno già avuto modo di vedere altre riproduzioni.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Anticipazioni sulla serie evento di Canale 5

I due protagonisti sopracitati sono due giovani amanti, disposti a tutto pur di coronare il loro sogno d’amore. Sissi, in particolare, ha una personalità alquanto pittoresca, a metà tra l’essere una principessa e un maschiaccio. Ad un certo punto della sua vita si innamora dell’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe I e arriva addirittura a sposarlo.

Tuttavia, non è tutto oro quello che luccica. Solo dopo essere convolata a nozze, infatti, Sissi si rende conto che la vita presso la corte asburgica di Vienna non è esattamente tutta rose e fiori come appare dall’esterno. Questo, dunque, sarà il preludio all’inizio di una serie di dinamiche che vedranno la giovane al centro dell’attenzione. Sissi ha debuttato sulla piattaforma RTL+ lo scorso 12 dicembre ed è stata in grado di registrare livelli di ascolti esemplari. Sarà lo stesso anche per questa versione proposta in tv?