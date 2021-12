Nonostante il 2021 non sia ancora terminato, già si inizia a parlare dei programmi che intratterranno il pubblico nel corso del prossimo anno. In particolare, dalle recenti indiscrezioni, è emerso che l’emittente Rai ha intenzione di affidare un nuovo show a Carlo Conti. Stando alle voci di corridoio, non si tratterebbe di qualcosa di conosciuto come Top 10 o Migliori anni, ma di una trasmissione del tutto nuova.

In attesa della conferma ufficiale, possiamo dire che Carlo Conti avrà a che fare con un inedito talent show, che metterà alla prova artisti appartenenti a diverse nazionalità. Ecco cosa sappiamo!

Un talent show basato sulle cover band

Inaspettatamente, sembra che il nuovo programma di Carlo Conti sarà incentrato completamente sulle band. I gruppi musicali, grazie alle loro doti canore, avranno il compito di portare sul palco una loro personale rivisitazione dei brani che hanno fatto la storia della musica mondiale. Al momento, non sappiamo ancora se ci sarà un piccolo spazio dedicato anche a canzoni inedite.

In ogni caso, non si tratterà di una semplice imitazione. I cantanti, infatti, dovranno impegnarsi al massimo per far emergere la loro arte durante le cover.

Chi saranno i giudici dello show?

Anche se per ora non siamo a conoscenza dei nomi della giuria, è probabile che essa sarà composta da diversi volti del panorama televisivo nazionale e internazionale. Tramite un meccanismo ancora sconosciuto, verrà chiesto loro di valutare le performance e di scegliere quali gruppi meritano di proseguire la gara e quali no. Forse, verrà dato anche modo agli spettatori di esprimere la loro preferenza.