Oggi, giovedì 16 dicembre, MasterChef Italia torna in onda su Sky Uno con le prime due puntate dell’undicesima stagione. A una settimana esatta di distanza dalla finale di X Factor, il pubblico di Sky riabbraccia Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri, i 3 giudici del talent culinario più famoso della televisione. Oltre alla conferma del cast di giudici, non ci saranno grandi novità per quanto riguarda il format della trasmissione, questo perché è difficile apportare miglioramenti a un meccanismo così ben collaudato come quello di MasterChef.

Ma bando alle ciance e vediamo quali sono le anticipazioni sul primo appuntamento di MasterChef Italia 11 in onda oggi in prima serata su Sky Uno.

Le anticipazioni sulla puntata del 16 dicembre di MasterChef Italia 11

Le prime anticipazioni sul doppio appuntamento di questa sera di MasterChef 11 ci rivelano che assisteremo alle selezioni per formare la MasterClass dell’undicesima edizione. Come lo scorso anno, all’inizio saranno mandati in onda i “colloqui” via streaming tra i giudici e i partecipanti ai Live Cooking, primo step da affrontare per gli aspiranti concorrenti nella corsa al grembiule bianco.

Al termine dei Live Cooking si passerà alle Prove di Abilità. I partecipanti saranno suddivisi in 3 gruppi, ciascuno dei quali sarà chiamato a sostenere una prova tecnica scelta da un giudice. Gli aspiranti chef in grado di superare la prova riceveranno dalle mani dei giudici il grembiule bianco, simbolo dell’ingresso diretto alla MasterClass.

Per tutti gli altri invece si aprirà la Sfida finale, durante la quale dovranno dimostrare ai giudici di poter meritare l’accesso al talent. In totale, i giudici sceglieranno 20 concorrenti, che nel corso delle prossime puntate faranno di tutto per raggiungere la finale e laurearsi miglior aspirante chef d’Italia.

Gli ospiti annunciati di MasterChef 11

Le altre anticipazioni sull’undicesima stagione di MasterChef Italia ci confermano i nomi di alcuni degli ospiti che interverranno nel corso delle prossime puntate. Tra loro ci saranno Marie Robert, famosa per aver guadagnato la prima stella Michelin a 30 anni, lo chef marinaio Lele Usai, il re della cucina elvetica Andreas Caminada, Enrico Crippa (3 stelle Michelin), lo chef sperimentatore Terry Giacomello, e Anissa Helou (una delle massime esperte di cucina mediorientale).