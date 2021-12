Da mercoledì 15 a domenica 19 dicembre si disputerà il Mondiale per club 2021 di volley femminile. I colori azzurri saranno difesi dalle giocatrici di Conegliano, campionesse d’Italia, d’Europa e del mondo in carica. La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano debutterà oggi pomeriggio contro le turche del Fenerbahce, che nella passata edizione della Champions League hanno raggiunto la semifinale del torneo continentale. Nel loro percorso verso la vittoria finale ci saranno anche le vicecampionesse d’Europa del VakıfBank Istanbul, le vincitrici del Sud America (le brasiliane del Dentil Praia Clube), le vicecampionesse continentali del Minas Tenis Club e le campionesse d’Asia (le kazake dell’Altay).

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere il Mondiale per club 2021 di volley femminile con in campo le “Pantere” di Conegliano.

Volley femminile: dove vedere il Mondiale per club 2021

Le partite del Mondiale per club 2021 di volley femminile saranno trasmesse in TV in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Action, canali 201, 204, 206 di Sky. In streaming la competizione sarà visibile sulle piattaforme Sky Go e NOW.

Per quanto riguarda invece la telecronaca dei match, la voce dell’imminente rassegna iridata sarà quella del giornalista Roberto Prini, affiancato in cabina di commento dall’ex pallavolista italiana Consuelo Mangifesta.

Calendario programmazione Sky e NOW del Mondiale per club di volley femminile 2021

Ecco la programmazione completa di Sky e NOW inerente le partite del Mondiale per club di volley femminile di quest’anno:

Mercoledì 15 dicembre

Conegliano-Fenerbahce: ore 16:30, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Action

Venerdì 17 dicembre

Conegliano-Praia Clube: ore 13:00, diretta su Sky Sport Arena

Sabato 18 dicembre

Eventuale semifinale 1: ore 13:00, diretta su Sky Sport Action

Eventuale semifinale 2: ore 16:30, diretta su Sky Sport Action

Domenica 19 dicembre

Finale 1°/2° posto: ore 16:30, diretta su Sky Sport Arena