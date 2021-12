Oggi, lunedì 13 marzo, a Nyon si terranno i sorteggi di Champions League, Europa League e Conference League. Le squadre italiane interessate sono Juventus e Inter per la Champions, Atalanta, Lazio e Napoli per l’Europa League. I tifosi della Roma non sono invece coinvolti direttamente perché i giallorossi sono già certi degli ottavi (oggi si svolgeranno i sorteggi per definire il tabellone dei sedicesimi, ndr).

A seguire tutte le informazioni su dove vedere i sorteggi di Champions League, Europa League e Conference League in TV e streaming.

Dove vedere il sorteggio degli ottavi di Champions League

Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League sarà trasmesso in chiaro su Canale 20, oltre che su Sky Sport 24 (canale 200 di Sky), e in streaming su Mediaset Infinity, Sky Go e NOW dalle ore 12. Sempre in streaming il sorteggio sarà visibile anche sulla home page del sito sportmediaset.mediaset.it.

La Juventus, forte del primo posto al termine della fase a gironi, si augura un sorteggio benevolo, mentre l’Inter, seconda nella fase a gironi alle spalle del Real Madrid, potrebbe incontrare da subito uno dei top club europei.

Dove vedere il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League

Il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport 24 (canale 200 di Sky), e in streaming su Sky Go, NOW e DAZN dalle ore 13, al termine del sorteggio di Champions League. Come anticipato ad inizio articolo, le due squadre italiane che parteciperanno al sorteggio sono Atalanta, Lazio e Napoli: gli orobici sono retrocessi in Europa League dopo il terzo posto nella fase a gironi di Champions, gli azzurri di Luciano Spalletti hanno agguantato la qualificazione al turno successivo grazie alla vittoria sul Leicester nell’ultima giornata del Gruppo C, mentre la squadra di Maurizio Sarri ha chiuso il Gruppo E al secondo posto alle spalle del Galatasaray.

I partenopei e i biancocelesti, avendo chiuso al secondo posto il proprio girone, sfideranno una non testa di serie. I bergamaschi, retrocessi dalla Champions League, incontreranno invece una testa di serie.

Dove vedere il sorteggio dei sedicesimi di finale di Conference League

Infine, il sorteggio dei sedicesimi di finale di Conference League sarà trasmesso su Sky Sport 24 (canale 200 di Sky), e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e DAZN al termine del sorteggio di Europa League. Come già spiegato prima, i tifosi della Roma potranno rilassarsi davanti al televisore dal momento che la loro squadra non è coinvolta direttamente questo pomeriggio, essendosi qualificata aritmeticamente agli ottavi di finale dopo aver guadagnato il primo posto del Gruppo C.