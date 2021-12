Al già vasto repertorio di Disney+, si sta per aggiungere un nuovo contenuto targato Star Wars. Si tratta di The Book of Boba Fett, di cui già avevamo avuto un assaggio grazie a una scena post credit presente alla fine della seconda stagione di The Mandalorian.

John Bartnicki e John Hampian, rispettivamente nelle vesti di produttore e co-produttore, sono riusciti a dare vita a un’altro tassello dell’amatissima saga. Nella giornata di oggi, sui profili social della piattaforma, oltre che a un inedito contenuto video, sono anche comparsi due poster dedicati a Boba Fett e Fennec Shand.

Di cosa parla The Book of Boba Fett?

Boba Fett e Fennec Shand, rispettivamente nei ruoli di cacciatore di taglie e di mercenaria, nel momento in cui torneranno sulle sabbie di Tatooine, decideranno di provare a entrare nel mondo della criminalità della Galassia. Il loro obiettivo sarà quello di conquistare il territorio che, un tempo, si trovava sotto il controllo di Jabba the Hutt. Sarà un’impresa difficile da realizzare, ma che darà vita a una nuova entusiasmante avventura.

Nel cast, tra gli attori principali, troveremo gli amatissimi Temuera Morrison e Ming-Na Wen.

Quando e dove vedere The Book of Boba Fett

Il nuovo titolo sarà disponibile su Disney+ a partire dal 29 dicembre. Le 7 puntate verranno caricate sulla piattaforma di settimana in settimana, in modo da permettere ai fan di viaggiare con gli incredibili protagonisti.

Gli iscritti potranno accedere al contenuto gratuitamente, mentre gli altri utenti, con pochi e semplici click, potranno stipulare un abbonamento mensile o annuale, annullabile in qualsiasi momento.