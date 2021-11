Il Festival di Sanremo 2022 andrà in onda dall’1 al 5 di febbraio del nuovo anno. Ancora però non sappiamo con certezza i nomi dei 22 cantanti big che saliranno sul palcoscenico.

L’annuncio ufficiale è previsto per il 15 dicembre, però c’è chi inizia a fare delle ipotesi più o meno plausibili su chi saranno i cantanti in gara. Al momento però non è arrivata alcuna conferma.

Sanremo 2022, chi farà parte del cast dei 22 cantanti big?

Il Festival di Sanremo 2022 arriva alla 72esima edizione e per il terzo anno consecutivo verrà condotto da Amadeus, il quale è già stato confermato anche come direttore artistico.

Per quanto riguarda i cantanti big spuntano per adesso i nomi di Elisa, vincitrice dell’edizione del 2001 e invitata a partecipare da Amadeus. Come spiega però il nuovo manager di Elisa, la cantante non ha ancora deciso. Probabile il ritorno di Emma Marrone, vincitrice dell’edizione passata con “Non è l’inferno”. La cantante inoltre ha da poco pubblicato il suo best of per i 10 anni di carriera.

Segue il nome di Fabrizio Moro, ben due volte vincitore del festival: la prima volta come nuova proposta con il brano Pensa e la seconda nel 2018 in coppia con Ermal Meta con il brano Non mi avete fatto niente.

Sono questi i tre nomi che fanno più discutere al momento, ai quali però si aggiungono quelli di Aka7Even con Tecla e Alfa. Aspettiamo maggiori informazioni su quelli che saranno i 22 cantanti big che parteciperanno a Sanremo 2022.