Nel corso della puntata di ieri di Domenica In, Mara Venier ha dato un triste annuncio inerente Pierpaolo Pretelli. Nello specifico, la conduttrice ha spiegato ai telespettatori che il gioco delle telefonate, che il giovane ha condotto per un paio di domeniche di fila, è stato cancellato. Scopriamo che cosa ha rivelato in merito.

Mara Venier sulla sospensione dello show di Pretelli

L’esperienza di Pierpaolo Pretelli come “conduttore” di uno show tutto suo a Domenica In è durata come un gatto in tangenziale. Il giovane, che è stato accolto da zia Mara con tanto amore all’interno del suo format, si è visto sottrarre il suo incarico a distanza di sole due settimane. Nello specifico, al protagonista era stato affidato un piccolo spazio all’interno della trasmissione in cui dava luogo al cosiddetto “Gioco di Pierpaolo Pretelli”.

La carenza di contenuti del siparietto e, forse, la poca esperienza del giovane, però, hanno contribuito a regalare vita assolutamente breve a questo format. Mara Venier, infatti, ha annunciato che esso sarebbe stato sospeso. La donna, però, ha voluto commentare in maniera ironica questa decisione dei piani alti della Rai.

Pierpaolo resta a Domenica In in altre vesti

Nello specifico ha lasciato intendere che il format fosse stato acquistato da una tv estera, pertanto, gli esponenti di Domenica In sono stati costretti a cederlo. Malgrado questo, però, la conduttrice ci ha tenuto a precisare di non essere affatto disposta a rinunciare a Pierpaolo all’interno della sua trasmissione. Il giovane infatti è entrato nelle sue grazie e continuerà ad esserci fino a data da destinarsi:

“Pretelli me lo sono tenuto, lui ormai sta vicino alla zia“. 📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Pierpaolo, chiaramente, è rimasto molto contento del modo in cui Mara ha trattato la vicenda, sta di fatto che l’ha abbracciata. A quanto pare, dunque, il ragazzo continuerà ad essere presente a Domenica In per ricoprire un ruolo che, almeno per il momento, non risulta essere ancora definito. Non ci resta che attendere per saperne di più.