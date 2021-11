Nella serata di ieri sera, è andato in onda il quinto appuntamento di X Factor. La puntata è stata caratterizzata da tante sorprese che, come sempre, hanno tenuto con il fiato sospeso gli affezionatissimi spettatori. In particolare, il famoso palco ha visto la presenza di un ospite internazionale amatissimo: Ed Sheeran. Il cantante si è esibito in una performance mozzafiato e ha cantato anche insieme alla vincitrice della scorsa edizione del programma.

Nel corso della serata, i concorrenti si sono messi in mostra grazie agli inediti e alle cover assegnate. Ecco cosa è successo!

Lo svolgimento della prima manche

Nella prima parte della puntata, i concorrenti hanno avuto modo di far ascoltare i loro inediti. Nonostante ci sia stato massimo impegno da parte di tutti, alcune canzoni hanno colpito più di altre. In particolare, la performance di Fellow ha stupito inaspettatamente la giuria, mentre Le Endrigo e Baltimora non sono riusciti ad ottenere un consenso unanime.

Erio e Nika Paris hanno portato a casa una buona performance, al contrario di gIANMARIA che è stato criticato per la sua scarsa capacità di gestire i vari aspetti canori. Alla fine, i cantanti costretti ad abbandonare il talent show sono stati Le Endrigo.

Ecco i titoli degli inediti che abbiamo potuto ascoltare ieri sera:

gIANMARIA – Senza saliva

Le Endrigo – Panico

Bengala Fire – Amaro mio

FELLOW – Non farmi andare

Erio – Fegato

Nika Paris – No limit

BALTIMORA – Baltimora

Come si è conclusa la seconda manche?

La seconda parte della puntata è stata caratterizzata da nuove esibizioni che hanno riguardato l’esecuzione delle cover. Ogni cantante ha dovuto dare prova di essere perfettamente in grado di cimentarsi nella canzone assegnatagli durante la settimana. Purtroppo, Nika Paris non è riuscita a sbaragliare la concorrenza e ha avuto la peggio.

Ecco la lista delle cover cantate ieri sera: