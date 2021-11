Il 17 novembre è stata registrata la nuova puntata di Amici 21. Gli spoiler, che riguardano l’appuntamento di domenica 21 novembre, ci anticipano qualcosa sul comportamento di Luca D’Alessio, figlio del famoso cantante napoletano, che non è stato particolarmente apprezzato dalla prof Anna Pettinelli. Poco gradito a tal punto da farle propendere per una punizione davvero esemplare.

Amici 2021, tutti gli spoiler di domenica 21 novembre

Durante la registrazione della nuova puntata di Amici 2021 non sono arrivati i giurati esterni per giudicare le esibizioni di tutti i cantanti in gara. Sono stati perciò gli stessi professori del talent show condotto da Maria De Filippi a farlo.

Secondo gli spoiler non ci sono stati nuovi eliminati, perciò tutti si confermano per le prossime puntate di Amici 21. Luca D’Alessio invece, a causa del suo comportamento, è di nuovo in sfida e rischia ancora una volta l’eliminazione dal talent show.

Luca D’Alessio cercherebbe di “zittire” Pettinelli, si apre la discussione con Rudy

Quando Lda (nome d’arte di Luca D’Alessio) inizia la sua esibizione dal vivo esordisce con uno “shhh“. Un gesto tipico di chi vuole zittire qualcuno e, in questo caso, è la professoressa Pettinelli a non averlo preso bene.

Immediatamente la Pettinelli reagisce sottolineando che sarebbe una frecciatina nei suoi confronti, tanto da parte di Luca quanto del suo professore Rudy. Tutto questo accende gli animi oltre che la discussione tra Anna e Rudy.

La professoressa allo stesso tempo decide di punire l’allievo dandogli uno zero alla prova, così da piazzarlo diretto alla fine della classifica settimanale. Ciò lo porta ovviamente a rischio eliminazione e a dover affrontare la sfida della prossima settimana.