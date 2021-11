Antonella Clerici presto si cimenterà nella conduzione di un programma in prima serata, ovvero, The Voice Senior. In questi giorni sono trapelate delle notizie alquanto interessanti inerenti la durata della trasmissione e le considerazioni fatte dalla padrona di casa sulla Rai. Scopriamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Il prolungamento di The Voice Senior

In una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, Antonella Clerici ha parlato del ritorno di The Voice Senior. La donna rappresenta un volto rassicurante per la rete Rai, la quale ha deciso di affidarle la conduzione di un programma quotidiano, quale È sempre mezzogiorno, e adesso le ha affidato nuovamente anche The Voice Senior in prima serata.

A partire dal prossimo venerdì, infatti, il programma tornerà in onda su Rai 1 subito dopo I soliti ignoti il ritorno. In questa occasione, però, la Rai ha deciso di puntare ancora di più sulla Clerici al punto da prolungare la messa in onda del talent show per tre puntate in più rispetto all’anno scorso. Proprio per questo, il programma andrà in onda fino al 21 gennaio 2022.

Il commento di Antonella Clerici

A fronte di questo, Antonella Clerici si è detta felicissima per la fiducia che l’emittente le sta dando. Pertanto, ha rivelato: “È un segnale di fiducia da parte della rete e faremo compagnia ai telespettatori anche durante le feste natalizie”. Questo, dunque, vuol dire che l’azienda ha deciso di investire parecchio sulla simpatica conduttrice dai capelli biondi. Sempre nel corso di questa intervista, poi, la Clerici ha parlato anche dei rumors trapelati in merito ai possibili dissapori con Al Bano e sua figlia.

I due, infatti, non faranno più parte della giuria e si era pensato a ragioni celate dietro malcontenti dietro le quinte. Tuttavia, la verità è un’altra. Antonella ha detto che non c’è stato nessuno screzio con Al Bano, semplicemente si è deciso di abolire la seduta doppia. Dato che sembrava inopportuno chiedere solo alla figlia del cantante di andare via, si è optato per una sostituzione totale, sta di fatto che al loro posto ci sarà Orietta Berti.