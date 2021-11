Oggi, venerdì 19 novembre, si giocherà la partita tra Rublev e Ruud, valida per la terza giornata del gruppo Verde delle ATP Finals Torino 2021. Sarà un vero e proprio spareggio per accedere alle semifinali del torneo: chi vincerà si guadagnerà il passaggio del turno, il perdente della sfida invece dovrà invece abbandonare il sogno di diventare Maestro della stagione. Dall’incontro odierno uscirà fuori anche il nome dello sfidante di Medvedev, che nel match di ieri sera ha avuto la meglio su Jannick Sinner al tie-break del terzo set, annullando due match point all’azzurro.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere in TV la partita tra Rublev e Ruud. Oltre a ciò vi sveleremo anche l’orario di inizio dell’incontro.

Dove vedere Rublev-Ruud in TV

La partita tra Rublev e Ruud delle ATP Finals 2021 sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 2 a partire dalle ore 14. Inoltre, per gli abbonati al pacchetto Sky Sport sarà possibile vedere l’incontro di oggi anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, canale 201 e 205 di Sky.

Dove vedere Rublev-Ruud in streaming

La diretta streaming del match Rublev-Ruud sarà visibile gratis su RaiPlay, la piattaforma di streaming on demand gratuita della Rai. Chi invece ha sottoscritto un abbonamento con Sky o NOW potrà seguire lo streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW, visibili tramite PC, smartphone, tablet e set-top box.