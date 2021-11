Domenica 21 novembre andrà in onda la decima puntata di Domenica In. Mara Venier tornerà, ancora una volta, negli studi Rai per tenere compagnia agli italiani nell’orario pomeridiano del dì di festa. L’appuntamento è fissato, come sempre, a partire dalle ore 14:00, subito dopo l’edizione del tg1. Gli ospiti di questa puntata sono molti, alcuni dei quali provenienti da Ballando con le stelle. Scopriamo tutte le anticipazioni.

Gli ospiti della decima puntata di Domenica In

Nella puntata del 21 novembre di Domenica In vedremo che Mara Venier si destreggerà, come al solito, tra temi inerenti l’attualità e altri un po’ più leggeri legati all’intrattenimento e lo spettacolo. Tra gli ospiti, nella messa in onda in questione, vedremo che ci sarà Gina Lollobrigida, grande artista del mondo dello spettacolo, che si lascerà intervistare dalla conduttrice parlando a cuore aperto sia di faccende professionali sia private.

In particolar modo, la donna sarà accompagnata dal suo avvocato Antonio Ingroia, il quale parlerà soprattutto della disputa con il figlio, il quale ha avviato la procedura di amministrazione di sostegno. Il secondo ospite, poi, sarà Morgan, proveniente da Ballando con le stelle. L’artista sarà sincero come sempre e non esiterà a portare nel programma di Mara le sue verità, polemiche comprese, in merito all’esperienza che sta vivendo nel talent show di Rai 1.

La presenza fissa di Pierpaolo Pretelli

Sempre dal contenitore del talent del sabato sera arriverà anche Memo Remigi. Molto toccante e degna di nota, poi, sarà anche l’intervista che la conduttrice farà ad Elisa Isoardi. La donna parlerà a cuore aperto della sua vita, non trascurando aspetti inerenti la carriera e la sfera personale.

In studio, poi, sarà presente anche Pierpaolo Pretelli, figura, ormai, fissa all’interno del format di zia Mara. L’ex gieffino si cimenterà in un esilarante balletto sulle note del film americano “Dirty dancing, balli proibiti”. Inoltre, sarà anche protagonista del gioco delle telefonate che ha deciso di introdurre la presentatrice nel suo programma domenicale.