Il Festival di Sanremo 2022 sta per tornare. La prima settimana di febbraio andrà in onda su Rai 1 in prime time insieme ad Amadeus che nuovamente si conferma come presentatore.

Proprio in questi giorni Amadeus sta decidendo chi sono i conduttori che con lui porteranno avanti le prime cinque serate della kermesse musicale più amata dagli italiani. I retroscena vedono Chiara Ferragni al suo fianco. C’è chi invece parla di Alessia Marcuzzi o di Antonella Clerici.

Fiorello assente? Sanremo 2022 potrebbe dover fare a meno di lui

Secondo gli ultimissimi rumors Fiorello non avrebbe accettato di partecipare alle cinque serate di questa edizione nelle vesti di co-presentatore. Chi salirà quindi sul palco di Sanremo 2022 con Amadeus? I nomi in lizza sono tanti, ma sono soprattutto due (tra i più amati dal pubblico italiano) che spiccano.

Alessia Marcuzzi e Antonella Clerici sul palco dell’Ariston?

Alessia Marcuzzi e Antonella Clerici sono i primi nomi che spuntano fuori. La Marcuzzi perché in fin dei conti è un po’ di tempo che non si vede sul piccolo schermo da quando ha scelto di lasciare Mediaset.

Antonella Clerici invece è considerata da molti una delle più adatte, soprattutto perché ormai è una veterana di Sanremo. Ha già partecipato sia come conduttrice ufficiale sia come super-ospite. Potrà Antonella Clerici con i suoi numerosi impegni lavorativi, far fronte anche a questo?

Chiara Ferrigni e Giulia De Lellis, altri due nomi per il Festival di Sanremo 2022

Chiara Ferragni oggi è una delle influencer e imprenditrici più amate e seguite. Potrebbe essere lei a condurre con Amadeus questa edizione di Sanremo? Una influencer che potrebbe “rubarle il posto” è Giulia De Lellis, ex volto di Uomini e Donne ormai apprezzatissima.

Infine, non è da escludere la possibilità che sia un uomo il co-conduttore. Il Festival di Sanremo 2022 potrebbe decidere di accogliere Khaby Lame, famoso su Tik Tok con i suoi oltre 100 milioni di seguaci.