Il Collegio questa sera non verrà trasmesso da Rai 2, come di consueto. Spazio invece alla diretta delle ATP Finals da Torino. La quarta puntata del reality cederà il posto al tennista Matteo Berrettini, di cui è attesa la decisione finale per il match contro Hubert Hurkacz dopo l’infortunio agli addominali che l’ha colpito.

Il Collegio su RayPlay

La rete di via Teulada ha spostato il live streaming su RaiPlay, a partire dalle 21.30 di stasera. Una scelta nuova, che pone diverse domande. Nonostante sia chiaro che dovendo trasmettere il tennis non si poteva posticipare la puntata per poi rischiare di slittare la finale al 21 dicembre. Ricordiamo che in quel periodo le reti hanno una programmazione pre-natalizia fittissima.

Sebbene il supporto sulla piattaforma OTT sia ormai consuetudine per il reality show perché da tempo ormai – visto anche il target che intercetta – viene utilizzata anche per fornire approfondimenti e clip esclusive. Tuttavia alcune domande è lecito porsele, considerando alcuni fattori che spiccano all’occhio nel Collegio 6.

Questa stagione del reality per ragazzi non sta riscuotendo un grande successo. Sono i numeri a dirlo. Mentre le precedenti edizioni erano un vero e proprio “fenomeno mediatico“, capace di intercettare una platea di 2.000.000 spettatori; quest’anno invece si è arrivati anche a 1.377.000 spettatori. Un calo non da poco.

Colpa della concorrenza o scelte autoriali sbagliate? Il web è spietato:

La forza de #IlCollegio è il cast dei partecipanti. Per 3 edizioni di fila il cast è stato perfetto. Quest'anno il livello è sceso drasticamente: personaggi e dinamiche troppo forzate, poco genuine e originali. C'è sempre più "già visto".

La perfezione dello scorso anno è lontana — Emanuele Pera (@EmanuelePera1) November 2, 2021

La prossima puntata

La quinta puntata del reality da prime time di Rai 2 è prevista per Martedì 23 Novembre alle 21.30. Vedremo se sorgeranno altre priorità o se questo rimarrà solo un caso isolato.