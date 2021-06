Il Collegio è la trasmissione che in termini di ascolto ha regalato lo scorso anno le soddisfazioni maggiori ai dirigenti di Rai 2, diventando il programma più seguito della rete. Sull’onda di questo successo, si è perfino scelto di proporre un nuovo reality, La Caserma, che pur ottenendo uno share dignitoso non ha saputo avvicinare gli ascolti record fatti registrare dall’innovativo docu-reality, impreziosito dalla voce narrante di Giancarlo Magalli. Con tali premesse, era inevitabile che la rete lo riconfermasse per una nuova stagione.

Di seguito vi sveliamo quando inizia Il Collegio 6, la messa in onda delle nuove puntate, l’anno di ambientazione e la location.

Il Collegio 6: ecco quando inizia

La nuova stagione de Il Collegio inizierà nel novembre del 2021. Come accaduto nell’ultima edizione, la messa in onda di ciascuna puntata rimane fissata al martedì sera, sempre su Rai 2.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

In che anno è ambientato

Il Collegio 6 sarà ambientato nel 1977. Per i nuovi partecipanti sarà un salto indietro nel tempo di 15 anni rispetto alla quinta edizione, quando venne scelto il 1992, l’anno delle stragi di Capaci e via D’Amelio, oltre al caso Mani Pulite. Anche il 1977 è una data significativa per l’Italia: nella seconda metà degli anni Settanta, infatti, il Paese visse una grande ripresa economica e sociale, che regalò ai cittadini prospettive più dignitose rispetto al passato.

C’è da dire che le classi de Il Collegio non hanno mai vissuto il clima che si respirava nella nazione dal 1970 al 1979. Nelle prime tre stagioni, infatti, si scelsero gli anni Sessanta (1960, 1961, 1968), per la quarta invece ci si spostò fino al 1982, nell’ultima – infine – si è compiuto un balzo di dieci anni, arrivando al già citato 1992.

Location

E se l’approdo al 1977 appare, al momento, la novità più significativa per la prossima stagione, rimane confermata la location Collegio Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone (Lazio). La nuova sede, che ha fatto il suo debutto dalla quinta edizione, ha dunque sostituito definitivamente il Collegio San Carlo Celana di Caprino Bergamasco, in provincia di Bergamo, laddove si erano registrate le prime quattro stagioni.

Ti potrebbe interessare anche: Quando inizia la nuova edizione del Grande Fratello Vip: tutte le ultime novità