L’oroscopo della settimana dal 15 al 21 novembre avrà in serbo moltissime novità per tutti i segni zodiacali. I transiti planetari influenzeranno in modo marcato la nostra vita sentimentale, lavorativa e sociale. Il Toro e lo Scorpione non potranno fare a meno di porsi delle domande sulla loro vita sentimentale, mentre il Sagittario si mostrerà sicuro di sé. Il Leone e i Pesci daranno valore alla vita sociale, al contrario dei Gemelli che preferiranno la solitudine.

Per avere una visione più definita dell’oroscopo settimanale, si consiglia di consultare anche il profilo del proprio ascendente.

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 novembre: benessere per Gemelli, Cancro curioso

Ariete: deciderete di riporre, almeno per un po’, i sogni nel cassetto. Preferirete dare la priorità a questioni più concrete, che potrebbero portarvi a vantaggi immediati. Vi mostrerete molto abili sul posto di lavoro e cercherete di rafforzare le vostre competenze in ogni modo possibile. Serie tv consigliata: The Sinner (Netflix).

Toro: vorreste credere di avere un roseo futuro romantico, ma il partner vi darà tutti i motivi per credere il contrario. La vostra fiducia inizierà a vacillare e i dubbi prenderanno il posto delle certezze. L’oroscopo della settimana vi consiglia di non indagare di nascosto, ma di affrontare la situazione faccia a faccia. Serie tv consigliata: Motherland: Fort Salem (Prime Video).

Gemelli: vi ritaglierete un piccolo spazio solo per voi. Adorerete dedicarvi ai vostri hobby e concentrarvi sul benessere personale. La compagnia delle altre persone non vi farà sentire meglio perché dovrete far fronte a diverse problematiche. L’importante sarà scegliere le parole giuste da usare. Serie tv consigliata: Black Spot (Netflix)

Cancro: potrebbe essere il momento giusto per espandere i vostri orizzonti. Sarà importante allontanarvi dalla vostra zona di comfort perché solo in questo modo potrete accedere a tutte le risorse a disposizione. Non vi sentirete ancora pronti a instaurare una relazione romantica serie ma, in futuro, le cose potrebbero cambiare. Serie tv consigliata: The Magicians (Prime Video).

15-21 novembre, oroscopo della settimana: Leone leale, Scorpione incerto

Leone: il rapporto con i vostri amici sarà caratterizzato da una profonda lealtà. Vorreste trascorrere più tempo insieme, ma dovrete concentrarvi sull’organizzazione della settimana lavorativa. Inoltre, qualche piccolo problema di salute potrebbe causarvi delle difficoltà di concentrazione. Per fortuna, presto vi sentirete molto meglio. Serie tv consigliata: La casa di carta (Netflix).

Vergine: la settimana non inizierà nel migliore dei modi. Saprete di dovervi concentrare sul lavoro, ma non sarete ancora pronti a lasciarvi alle spalle la serenità del weekend. Inoltre, avrete bisogno di portare avanti un progetto a cui tenete molto. Per fortuna, potrete contare sulla presenza delle persone care. Serie tv consigliata: La Barriera (Netflix).

Bilancia: avrete bisogno di adottare una visione più positiva della vita. I cattivi pensieri rischieranno di rovinare la vostra settimana, soprattutto quella lavorativa. Le parole degli amici vi aiuteranno, in parte, a ritrovare il controllo, ma l’unico modo per lasciarvi alle spalle questa situazione sarà quello di aumentare l’autostima. Serie tv consigliata: Continuum (Prime Video).

Scorpione: rifletterete sull’idea di prendervi una pausa dalla relazione con il partner. Nonostante l’amore continui ad ardere nel vostro cuore, vi renderete conto di non essere più certi del percorso intrapreso. Il lavoro vi offrirà un’ottima distrazione e la possibilità di concentrarvi sul vostro successo. Serie tv consigliata: L’uomo delle castagne (Netflix).

Oroscopo e profili zodiacali dal 15 al 21 novembre: Sagittario sicuro, Acquario fiducioso

Sagittario: potrete contare su una grande autostima. Sarete consapevoli delle vostre capacità e non vedrete l’ora di mettervi alla prova. Le difficoltà non scalfiranno la vostra determinazione e non costituiranno motivo di delusione. Le persone care mostreranno di avere una profonda fiducia in voi, soprattutto per le questioni importanti. Serie tv consigliata: Better Call Saul (Netflix).

Capricorno: il partner metterà alla prova la vostra fiducia. Sarà il momento di decidere da che parte stare e se affrontare gli ostacoli insieme. Alcuni dei suoi atteggiamenti vi lasceranno senza parole, al punto da farvi prendere in considerazione l’idea di tornare sui vostri passi. Il consiglio di un familiare potrebbe essere di aiuto. Serie tv consigliata: The Umbrella Academy (Netflix).

Acquario: tenderete a fidarvi un po’ troppo delle persone che avrete attorno. Preferirete concedere il beneficio del dubbio, ma questo atteggiamento potrebbe portare ad alcune delusioni inaspettate. L’oroscopo della settimana vi suggerisce di riflettere attentamente prima di agire: potrete evitare diversi guai. Serie tv consigliata: Narcos (Netflix).

Pesci: gli amici saranno il vostro principale punto di riferimento. Non riuscirete a immaginare una vita senza di loro, perché saprete di poter contare su un affetto sconfinato. Il partner, però, potrebbe apparire un po’ geloso del vostro legame. Sarà importante parlargli per fargli comprendere come stanno le cose. Serie tv consigliata: Il Caso (Netflix).