Domenica prossima, 14 novembre, su Rai Gulp e RaiPlay andrà in onda lo speciale dedicato al mondo dei fumetti chiamato “Lucca Comics & Games 2021“. Questo sarà il primo di due appuntamenti complessivi durante i quali verranno trasmessi approfondimenti e interviste che certamente saranno di grande interesse per gli appassionati di questo genere di intrattenimento. Scopriamo qualche spoiler e le date di messa in onda.

Quando andrà in onda Lucca Comics & Games 2021

Lucca Comics & Games 2021 è uno speciale dedicato a tutto ciò che riguarda il mondo dei fumetti, che andrà in onda in due appuntamenti. Il primo è previsto per questa domenica 14 novembre a partire dalle ore 16:30 su Rai Gulp e RaiPlay. L’appuntamento è dedicato alla recente edizione della manifestazione internazionale dedicata ai fumetti, ai videogiochi e all’animazione.

La seconda puntata, invece, andrà in onda domenica 21 novembre, sempre allo stesso orario, ma su un canale diverso. Nello specifico, infatti, bisognerà sintonizzarsi sul canale 42 per poter prendere visione dello speciale. Il conduttore di entrambe le puntate sarà Mario Acampa, il quale si divertirà ad andare alla scoperta di nuovi costumi.

Gli ospiti dello speciale sui fumetti

Per quanto riguarda gli argomenti che verranno trattati, essi riguarderanno essenzialmente gli appassionati di tutto ciò che fa riferimento al game. Ad arricchire i due appuntamenti, poi, ci saranno anche degli ospiti speciali, ovvero, alcuni famosi youtuber appassionati di videogiochi.

Tra di loro ci saranno: POW3R, Roberta Roby Alcamo, Gabby 16bit e Giulia Amici. Poi verrà dato spazio all’autore del best seller per ragazzi “Bethany e la Bestia”, Gabby 16bit, Jack Meggit Philips, agli autori di “Oceano Nero” Martin Quenehen e Bastien Vivès, e al noto fumettista Zerocalcare. Ci saranno anche i protagonisti della serie “Halloweird” e Alessandro Rak.