Oggi, venerdì 12 novembre è giunta una triste notizia nel mondo della televisione e dello sport. Giampiero Galeazzi, rinomato giornalista sportivo, si è spento all’età di 75 anni. Malgrado fosse in gravi condizioni già da tempo, la notizia è comunque sopraggiunta come un fulmine a ciel sereno per tutti i parenti e gli amici.

L0annuncio della morte di Giampiero Galeazzi

Giampiero Galeazzi è morto all’età di 75 anni. L’annuncio è stato dato dal direttore del TG 5 Clemente Mimun. Quest’ultimo ha pubblicato un tweet su Twitter in cui ha scritto: “Addio Giampiero RIP“. Il post in questione è divenuto virale in men che non si dica e moltissimi sono stati i commenti dei fan costernati dal dolore.

Il giornalista era purtroppo già malato da molto tempo in quanto affetto da una grave forma di diabete. Negli ultimi tempi si erano perse le tracce, in quanto Giampiero aveva preferito, probabilmente, trascorrere gli ultimi momenti della sua vita con la famiglia e le persone care.

ADDIO GIAMPIERO RIP — Clemente Mimun (@cjmimun) November 12, 2021

Il messaggio di Mara Venier

Tutto il mondo dello sport, e non solo, piange la sua scomparsa. L’ultima apparizione televisiva di Giampiero Galeazzi risale a tre anni fa, quando Mara Venier decise di ospitarlo all’interno della sua trasmissione, Domenica In. Proprio la conduttrice della trasmissione di Rai 1 ha deciso di fare un commovente ultimo saluto al suo collega e amico.

La donna, infatti, ha pubblicato un post su Instagram in cui è contenuta una foto che la ritrae in compagnia di Giampiero. La protagonista ha aggiunto una didascalia in cui ha scritto:

“Bisteccone mio, se ne va un pezzo importante della mia vita”.