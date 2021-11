Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de Il Collegio 6 e ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Il Collegio 6 in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito.

Come e dove vedere la replica de Il Collegio 6 in TV e streaming

La replica de Il Collegio 6 si può vedere in TV e in streaming grazie a una Smart TV, al sito ufficiale RaiPlay e l’app omonima disponibile per smartphone e tablet con a bordo Android e iOS.

Come rivedere Il Collegio 6 in TV

Con una Smart TV puoi rivedere tutte le puntate de Il Collegio 6 anche sulla TV di casa. Tutto quello che devi fare è sintonizzarti su Rai 2, attendere la comparsa di un tondino rosso in basso a sinistra, pigiare il tasto rosso sul telecomando, quindi premere due volte consecutive sul tasto destro e attendere il caricamento dell’app integrata RaiPlay.

A questo punto, non ti resta che trovare il riquadro dedicato alla trasmissione Il Collegio e pigiare di nuovo sul tasto OK o Invio del telecomando per avviare la riproduzione del video.

Come rivedere Il Collegio 6 in streaming

In alternativa alla replica in TV, puoi riguardare la puntata de Il Collegio 6 in streaming sulla piattaforma online RaiPlay. Il video viene caricato poche ore dopo la fine puntata, quindi è possibile guardare subito quanto successo nel corso dell’ultimo appuntamento senza dover aspettare la programmazione televisiva della replica.

Ricordiamo che la visione dei contenuti inclusi nel catalogo è consentita soltanto agli utenti iscritti con un regolare account: il processo di registrazione, molto semplice, richiede soltanto un indirizzo email o il login al proprio profilo Facebook.

Ecco i passaggi da compiere per rivedere la replica de Il Collegio 6 su RaiPlay:

Collegati al sito ufficiale

Digita il nome del programma

Seleziona il riquadro che compare in automatico

Clicca sulla puntata che vuoi rivedere per far partire la replica

Prima di salutarti, nel prossimo paragrafo ti forniremo tutti gli elementi per sapere dove e quando vedere la puntata de Il Collegio 6 in televisione.

Dove e quando vedere Il Collegio 6 in diretta TV

Per rispondere a questa domanda ti rimandiamo alla lettura dell’approfondimento che trovi qui.

Bene, ora sai come guardare la replica della puntata di Il Collegio 6. Non ci resta che augurarti buona visione!