L’oroscopo della settimana dall’8 al 14 novembre sarà caratterizzato da tante novità e cambiamenti. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno, in modo più o meno marcato, la vita di tutti noi. Gli aspetti più coinvolti saranno quelli riguardanti i sentimenti, il lavoro e la socialità.

Stando alla configurazione astrale della settimana, i Gemelli e il Sagittario si lasceranno travolgere dai sentimenti, mentre il Leone deciderà di impegnarsi in qualcosa di concreto. La Vergine potrà contare su un’invidiabile forza interiore e i Pesci faranno di tutto per stare accanto alla persona amata.

Per avere informazioni più dettagliate dell’oroscopo della settimana si consiglia di consultare anche il profilo del proprio ascendente.

Oroscopo della settimana dall’8 al 14 novembre: Toro impegnato, Cancro sospettoso

Ariete: tenderete a perdere facilmente la pazienza. Non sarete pronti a ricevere critiche da parte di estranei o a confrontarvi con chi ha un pensiero diverso dal vostro. Dovrete affrontare dei momenti molti difficili, però, per fortuna, i vostri amici non vi lasceranno mai soli. Anche la famiglia vi riempirà di attenzioni. Film consigliato: After the dark (Prime Video)

Toro: sarete molto legati al vostro lavoro. L’obiettivo sarà quello di ottenere una promozione nel minor tempo possibile, ma non si tratterà di un’impresa semplice. Inoltre, dovrete concentrarvi anche sulle esigenze della persona amata. La cosa migliore sarà trovare delle strategie alternative per gestire il tempo a vostra disposizione. Film consigliato: Nonostante tutto (Netflix).

Gemelli: questa settimana sarà molto positiva dal punto di vista sentimentale. Avrete modo di condividere diverse esperienze con la persona amata e vi renderete conto di avere molte cose in comune. Per ora, preferirete procedere con cautela perché avrete paura di dover affrontare nuove delusioni. Film consigliato: I colori dell’amore (Netflix).

Cancro: sarete piuttosto sospettosi nei confronti del partner perché avrete l’impressione che non vi stia raccontando la verità. Proverete ad indagare, ma la cosa migliore sarà parlarne con sincerità. Forse, non otterrete le risposte desiderata, ma potrete finalmente prendere una decisione. Film consigliato: Hell (Prime Video).

8-14 novembre, oroscopo settimanale: Vergine sicura di sé e Scorpione stressato

Leone: ancora non riuscirete a liberarvi completamente dei pensieri negativi. Proverete a occupare il tempo con qualcosa di utile in modo da poter dare formai ai vostri sogni. Sarà fondamentale tenere in considerazione le opinioni degli amici perché vi aiuteranno a vedere la situazione da un altro punto di vista. Film consigliato: Bright (Netflix).

Vergine: non vorrete chiedere aiuto a nessuno perché saprete di avere tutte le carte in regola per farcela da soli. Mostrerete una straordinaria determinazione e non vi arrenderete davanti agli ostacoli della settimana. Grazie alla vostra perseveranza, otterrete tante soddisfazioni in ambito lavorativo, mentre in amore le cose andranno diversamente. Film consigliato: The Rover (Prime Video).

Bilancia: avrete bisogno di rimettervi in forze tramite una dieta equilibrata e del sano esercizio fisico. Ovviamente, non potrete cambiare le vostre abitudini dall’oggi al domani, ma dovrà essere un processo graduale. Un caro amico potrebbe aver bisogno del vostro aiuto. Film consigliato: L’altra donna del re (Netflix).

Scorpione: sarà una settimana piuttosto stressante. Dovrete risolvere diversi problemi sul posto di lavoro e scendere a patti con la vostra dolce metà. Il dialogo sarà la migliore soluzione, ma potrebbe volerci un po’ di tempo prima di ottenere risultati apprezzabili. Potrete contare sul sostegno della vostra famiglia. Film consigliato: Diciassette (Netflix).

Oroscopo settimanale e profili zodiacali dall’8 al 14 novembre: Sagittario tenero e Acquario alla ricerca dell’amore

Sagittario: sarete molto dolci nei confronti del partner. Proverete a soddisfare le sue richieste e a non trascurare i progetti che avete deciso di portare avanti. Ovviamente, sarà importante dedicare tempo anche al lavoro e agli amici. Qualche piccolo imprevisto potrebbe spingervi a prendere delle decisioni difficili. Film consigliato: Ti odio, ti lascio (Netflix).

Capricorno: sarete molto fiduciosi nei confronti del futuro. Anche se non avete ancora un piano prestabilito, proverete a individuare la strada più adatta a voi. L’oroscopo della settimana vi consiglia, però, di non dimenticare il presente e di dare la priorità ai sentimenti. L’amore per il partner e per la famiglia vi infonderanno tanta forza. Film consigliato: Biancaneve e il Cacciatore (Netflix).

Acquario: la famiglia sarà un punto di riferimento essenziale per voi. Non riuscirete a stare lontano dalle persone care e i loro consigli vi aiuteranno a sviluppare i progetti futuri. Potrebbe essere il momento giusto per mettervi alla ricerca della vostra anima gemella. L’importante sarà non forzare la mano e seguire il cuore. Film consigliato: Blue Ruin (Prime Video).

Pesci: il lavoro sarà piuttosto impegnativo soprattutto perché la vostra opinione inizierà a essere presa in considerazione anche dai superiori. Sarà un buon passo avanti, ma avrete meno tempo da dedicare alla famiglia. In ogni caso, proverete a non trascurare la persona amata e a organizzare qualcosa di romantico da fare insieme. Film consigliato: Il giorno sbagliato (Prime Video).