Sembra che gli ultimi mesi del 2021 stiano mettendo in crisi i palinsesti di Mediaset. Dopo la sospensione di Mistery Land, adesso è stato il turno di Back to School. Il programma sarebbe dovuto andare in onda, su Italia 1, nelle prossime settimane, ma qualcosa è andato storto. I dirigenti della rete, infatti, dopo aver visionato le prime puntate, hanno deciso di non concedere alcuna possibilità al progetto e di cancellarlo.

È stato un duro colpo per Nicola Savino, che avrebbe dovuto essere a capo della trasmissione. Inoltre, anche la casa di produzione Blu Yazmine non ha preso affatto bene la notizia.

L’idea dietro a Back to School

Secondo il progetto originario, 25 personaggi noti al grande pubblico avrebbero dovuto affrontare l’esame di quinta elementare per mettere alla prova le loro conoscenze. In questo percorso non sarebbero stati soli perché 11 bambini, di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, avrebbero dovuto aiutarli e fargli da maestri. Si trattava di un programma già parzialmente avviato visto che erano stati già scelti i protagonisti. Tra loro figuravano i nomi di:

Evaristo Beccalossi

Paola Caruso

Clementino

Denis Dosio

Antonella Elia

Eleonora Giorgi

Jonathan Kashanian

Roberta Lanfranchi

Andrea Lo Cicero

Vladimir Luxuria

Benedetta Mazza

Enzo Miccio

Ignazio Moser

Random

Giulia Salemi

Nicola Ventola

Maria Teresa Ruta

Totò Schillaci

Gianluca Zambrotta

Andrea Zelletta

Lory Del Santo

Martina Hamdy

Eleonora Pedron

Flavia Vento

Scintilla

Il programma potrebbe essere riproposto?

Da quello che sappiamo, erano state realizzate ben 5 puntate dello show. Si tratta di un numero importante, considerando i soldi spesi e l’impegno da parte dei partecipanti. Per ora, sembra che Mediaset abbia deciso di cancellare definitivamente il progetto, ma non è da escludere l’ipotesi che in futuro possa riproporlo con determinate modifiche.