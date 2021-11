Stasera, martedì 2 novembre, andrà in onda la seconda puntata de Il Collegio 6. Le anticipazioni ci rivelano che nel corso dell’appuntamento di oggi i telespettatori assisteranno alle prime insofferenze del gruppo dipese dalla lontananza da casa. Non mancheranno nemmeno le discussioni, in particolar modo tra le ragazze, mentre una novità in arrivo porterà a esasperare ulteriormente i toni all’interno del gruppo, acuendo le divisioni già esistenti.

Il Collegio 6, le anticipazioni sulla puntata del 2 novembre

Le altre anticipazioni sulla seconda puntata de Il Collegio 6 ci confermano che i rappresentati di classe saranno chiamati a gestire una situazione non semplice, per via del comportamento indisciplinato e poco rispettoso tenuto da alcuni studenti del collegio.

Nell’appuntamento di stasera prenderà il via anche la radio libera del programma, che sarà gestita in autonomia dal gruppo di alunni. Ragazze e ragazzi dovranno dimostrare di avere personalità, originalità e senso del dovere di fronte a un eccezionale strumento di comunicazione qual è la radio.

Ci sarà poi spazio per una lezione di arte notturna, durante la quale gli studenti si apriranno un po’ di più di quanto fatto finora, mettendo in mostra emozioni e paure. Ma se tutto sembrerà filare per il verso giusto, ecco arrivare la classica doccia gelata: il preside dell’istituto prenderà un provvedimento contro alcuni collegiali che si macchieranno in puntata di comportamenti ritenuti sopra le righe.

Di quale provvedimento si tratta? Di una verifica immediata per gli alunni colpevoli: chi di loro supererà la prova potrà continuare a restare all’interno del Collegio, chi invece mancherà la sufficienza sarà automaticamente espulso dall’istituto.

Quale sarà l’esito della prova? Ci saranno altri abbandoni eccellenti dopo quello di Sveva Accorà nel corso della prima puntata? E come proseguirà la storia tra Filippo Romano e Sara Masserini? Per sapere questo e altro ancora vi rinnoviamo l’appuntamento per questa sera, subito dopo il TG2 Post di Manuela Moreno, con la seconda puntata de Il Collegio 6.