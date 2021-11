Striscia la notizia, storico programma satirico di Antonio Ricci, si appresta ad assistere ad un nuovo cambio di guardia. Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, infatti, si preparano a salutare il pubblico per lasciare il posto ad altri due nuovi conduttori. Loro sono Sergio Friscia e Roberto Lipari.

Sergio Friscia e Roberto Lipari a Striscia la notizia

L’edizione di quest’anno di Striscia la notizia ha portato molte novità, a partire dai conduttori. Per la prima volta, infatti, gli autori hanno deciso di dare l’opportunità di tenere le redini del programma satirico ad Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Adesso, però, il loro “mandato” sta per volgere al termine.

A partire dal 3 novembre, infatti, i due cederanno le loro poltrone ad altri due colleghi, stiamo parlando di Sergio Friscia e Roberto Lipari. Entrambi sono stati degli inviati del programma, pertanto, hanno una maggiore dimestichezza con la trasmissione. Ad ogni modo, Siani e la Incontrada martedì 2 novembre daranno luogo alla loro ultima serata da conduttori.

Il ritorno di Ezio Greggio e Enzo Iacchetti.

I due concludono questa esperienza nel migliore dei modi considerando che la trasmissione è stata in grado di raggiungere livelli di ascolti davvero positivi. Proprio in virtù di questo, gli è stata concessa la possibilità di condurre per due giorni in più rispetto a quanto prefissato originariamente.

La seconda parte di questa stagione del programma, dunque, sarà affidata a Friscia e Lipari, che rimarranno al timone fino all’11 dicembre. Da quel momento in poi, le redini torneranno al duo storico composto da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. I due, dopo diversi anni di assenza dal programma, si preparano a tornare a ricoprire il loro ruolo.