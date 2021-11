L’oroscopo della settimana dal 1° al 7 novembre sarà ricco di sorprese per tutti i segni zodiacali. I transiti astrali guideranno le nostre decisioni e definiranno gli elementi cardini della vita sentimentale, lavorativa e sociale di ciascuno di noi.

In particolare, la Vergine e il Sagittario si sentiranno padroni delle proprie scelte, mentre la Bilancia verrà sopraffatta dagli eventi. Il Capricorno attenderà con pazienza il momento opportuno per agire, al contrario dell’Ariete che sarà piuttosto impulsivo. Il Cancro si concentrerà sul lavoro e l’Acquario darà maggiore spazio alla vita sentimentale.

Per avere una panoramica più dettagliata dell’oroscopo della settimana, si consiglia di consultare anche il profilo del proprio ascendente.

Oroscopo settimanale dal 1° al 7 novembre: Toro preoccupato, Cancro impegnato

Ariete: seguirete il vostro istinto perché riterrete che sia la strada migliore per raggiungere il successo. La competizione non vi spaventerà, ma preferirete non rinunciare a lavorare in team. Il partner proverà a testare la vostra sincerità e passerete l’esame a pieni voti. Film consigliato: Il figlio di Chucky (Netflix).

Toro: sarà una settimana piuttosto intensa dal punto di vista economico. Avrete bisogno di fare il quadro della situazione e di tirare le somme. Forse, sarà il caso di rinunciare ad acquisti non necessari o poco utili. Per fortuna, Natale si avvicina e, più avanti, potrete togliervi qualche sfizio. Film consigliato: La notte del giudizio (Prime Video).

Gemelli: non vi sentirete molto in forma durante questa settimana. Avrete bisogno di riposare e di prendervi cura di voi stessi. L’oroscopo vi consiglia di non trascurare i piccoli dolori quotidiani e di rivolgervi a chi potrà aiutarvi. Inoltre, sarà fondamentale allontanare ogni causa di stress perché potrebbe influire negativamente sul vostro umore. Film consigliato: Radius (Prime Video).

Cancro: sarete costretti a mettere da parte la vita di coppia per concentrarvi sul lavoro. Punterete a raggiungere determinati obiettivi e, per riuscirsi, sarete costretti a far fronte a tutte le vostre risorse. Sorprendentemente, vi verrà offerta un’opportunità vantaggiosa, dovrete solo approfondire i dettagli. Film consigliato: Il terrore del silenzio (Netflix).

1-7 novembre, oroscopo della settimana: Vergine sicura, discussioni per lo Scorpione

Leone: ultimamente, avete avuto poco tempo da dedicare alla vostra vita sociale. Potrebbe essere il momento giusto per cambiare le cose. Sicuramente, amici e parenti ne saranno entusiasti e troveranno attività divertenti da fare insieme. Il lavoro vi offrirà prospettive molto interessanti, ma attenzione a ponderare con cura le vostre azioni. Film consigliato: Experiment 14 (Prime Video).

Vergine: finalmente, riuscirete a prendere il controllo della situazione. Vi muoverete al lavoro senza alcuna esitazione e sfoggerete la vostra incredibile autostima. Le persone che vi circonderanno non potranno fare a meno di ammirarvi e di desiderare la vostra compagnia. Sarete gentili con il partner, ma meno con chi proverà a trarvi in inganno. Film consigliato: Night Teeth (Netflix)

Bilancia: questa settimana si rivelerà piuttosto impegnativa. Dovrete far fronte a molti accadimenti diversi che, in un modo o nell’altro, vi metteranno alla prova. La vostra anima subirà degli urti emotivi, ma non vi lascerete abbattere dalla situazione. Per fortuna, la determinazione avrà il sopravvento. Film consigliato: Non dormire nel bosco stanotte (Netflix)

Scorpione: il confronto con il partner sarà inevitabile. Non avrete molta voglia di discutere, ma prima lo farete e prima riuscirete a mettere fine a determinate problematiche. Per lasciarvi tutto alle spalle, sarà necessaria la collaborazione di entrambi. Inoltre, sarà indispensabile il saper perdonare. Film consigliato: Dark Shadows (Netflix).

Oroscopo e profili zodiacali dal 1° al 7 novembre: Capricorno determinato, Acquario innamoratoC

Sagittario: nessuno riuscirà a ostacolarvi. Sarete molto testardi e non ascolterete i consigli di chi vi sarà accanto. Preferirete compiere degli errori, piuttosto che farvi influenzare in modo negativo. Sul lavoro sarete molto concentrati e farete di tutto per farvi notare dai vostri superiori. Attenzione, però, a non compiere mosse azzardate. Film consigliato: The Machine (Prime Video).

Capricorno: capirete che, per raggiungere determinati obiettivi, non potrete essere impulsivi. Dovrete attendere e scegliere il momento opportuno per agire. Non sarà un percorso facile, soprattutto perché verrete attagliati dall’indecisione. I consigli dei vostri amici potrebbero contenere inaspettate perle di saggezza. Film consigliato: Weaponized (Prime Video).

Acquario: cercherete di dimenticare gli ultimi avvenimenti e di concentrarvi solo sul partner. Avrete bisogno di ricevere attenzioni, ma preferirete non dirlo ad alta voce. Potrebbe essere un momento molto significativo per lo sviluppo della vostra coppia. Film consigliato: Hubie Halloween (Netflix).

Pesci: avrete bisogno di organizzare la settimana nei minimi dettagli o rischierete di non riuscire a portare a termine tutti i vostri impegni. Sarà necessario non sprecare energie con questioni inutili e dedicarvi solo a ciò che davvero è importante per voi. Il contributo del partner sarà significativo. Film consigliato: Krampus (Netflix).