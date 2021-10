La scalata dei Maneskin verso il successo non si ferma. Dopo aver vinto la scorsa edizione dell’Eurovision Song Festival a Rotterdam, anche il pubblico estero ha avuto modo di conoscerli e di apprezzarli. Adesso è giusto anche il turno degli Stati Uniti.

Il 26 ottobre, l’amato gruppo è stato ospite al Tonight Show dove Jimmy Fallon ha avuto modo di fargli un’intervista in piena regola. Le avventure americane dei Maneskin, però, non finiscono qui. Il 6 novembre, infatti, voleranno a Las Vegas per aprire il concerto di una delle band più apprezzate di tutti i tempi: i Rolling Stones.

I Maneskin al concerto dei Rolling Stone

Questa sarà un’occasione eccezionale per Damiano, Victoria, Ethan e Thomas. Il quartetto avrà modo di farsi ascoltare dal pubblico dei Rolling Stone e di acquisire nuovi fan. L’annuncio è stato dato da Jimmy Fallon dorante l’ospitata al Tonight Show:

Apriranno il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas il prossimo 6 novembre. Faranno il loro debutto sulla tv americana con noi, stasera. Hanno vinto l’Eurovision che è una specie di America’s got talent ma più grande

I Maneskin durante la loro prima apparizione televisiva americana hanno scelto di cantare Beggin e Mammamia. Di seguito è possibile ascoltare parte delle loro esibizioni.

Cosa hanno in programma i Maneskin?

I Maneskin vogliono farsi conoscere in tutto il mondo. Ormai è evidente che desiderano rivolgersi a un pubblico internazionale e non solo italiano. I testi delle canzoni, le sonorità, il loro modo di esibirsi e i look audaci sembrano aver colpito nel segno. I riflettori ormai sono puntati su di loro e lo saranno ancora di più dopo le prossime esibizioni negli Stati Uniti.

Il 1° novembre si recheranno anche a Los Angeles per tenere un concerto al famoso Roxy Theatre. Il 27 ottobre, invece, hanno cantato al Bowery Ballroom di New York.