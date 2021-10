Finalmente, dopo una lunga attesa, da oggi è possibile guardare la quinta stagione Rick e Morty. Si tratta di 10 episodi inediti che Netflix ha reso disponibile a partire dalle 9:00 di questa mattina. Come per i cicli narrativi precedenti, anche questo promette di essere ricco di sorprese e colpi di scena.

Rick e Morty saranno alle prese con nuove incredibili avventure che metteranno alla prova il loro legame e li spingeranno a prendere delle difficili decisioni.

Quale sarà la trama di Rick e Morty 5?

Per fare luce sulla trama della quinta stagione, bisogna partire dal presupposto che Rick e Morty è una serie antologia. Quindi, anche in questo caso, ogni episodio racconterà una storia a sé stante. Ci sarà un inizio e una fine, ma che comunque sarà legata al resto del ciclo narrativo.

Lo scienziato Rick e il nipote Morty torneranno a dar vita alle loro idee stravaganti. Viaggeranno in nuovi mondi e incontreranno personaggi che non potranno non sorprendere. Verrà dato spazio al loro legame altalenante, concentrandosi sulle differenze generazionali e caratteriali.

Confermata anche la sesta stagione di Rick e Morty

Sappiamo che poco prima della fine della quarta stagione di Rick e Morty, sono stati ordinati ben 70 nuovi episodi. Questo significa che, se tutto andrà secondo i piani, potremo assistere, nel giro di poco tempo, alla stagione sei della serie animata. Ancora non sono disponibili i dettagli, ma stando alle parole di Alex Rubens, sembra che la scrittura sia terminata e andata anche oltre: