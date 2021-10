Zelig, finalmente, ritorna in teatro. Il programma comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada si accinge a varcare le soglie del TAM Teatro Arcimboldi di Milano. La vendita dei biglietti è già disponibile. Vediamo quali sono tutte le date e gli orari.

Orari e date degli spettacoli di Zelig in teatro

Dopo più di un anno di pandemia, durante il quale i teatri sono rimasti chiusi e molti spettacoli sono stati annullati o rimandati, finalmente pare si stia gradualmente tornando alla normalità. A partire dal giorno 12 novembre, infatti, i fan di Zelig potranno tornare nei teatri per assistere allo show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Come già anticipato, il teatro che accoglierà lo show è il TAM Teatro Arcimboldi di Milano. Le serate attualmente previste sono sei, ovvero: venerdì 12, sabato 13, martedì 16, mercoledì 17, venerdì 19 e sabato 20 novembre. Tutti gli spettacoli previsti cominceranno al medesimo orario, ovvero, le 21:00.

Dove acquistare i biglietti e il ritorno in tv

Oltre ai conduttori. sul palco saliranno tutti i principali esponenti della comicità italiana. Per poter acquistare i biglietti basterà andare sui seguenti siti: ZELIG – Teatro degli Arcimboldi (teatroarcimboldi.it) e Zelig MILANO 19.11.2021 21:00 Biglietti – TicketOne.

Si precisa, inoltre, che dopo le rappresentazioni teatrali, gli spettacoli verranno mandati in onda anche su Canale 5. Per il momento, però, non si sanno ancora con esattezza le date ufficiali.