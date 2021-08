A partire dal 16 settembre, su Sky, andrà in onda la nuova edizione di X Factor. Nelle ultime ore, è stato diffuso lo spot promozionale per comunicare la notizia a tutti gli affezionati fan del programma. Il reality show, da anni, è un punto di riferimento all’interno del panorama estero e italiano. Grazie ad esso, infatti, molti cantanti hanno avuto modo di dare avvio alla loro carriera. Tra i più famosi ricordiamo Marco Mengoni, Chiara Galiazzo, Michele Bravi, i Maneskin e Enrico Nigiotti.

Anche se c’è ancora molto riserbo sugli elementi che caratterizzeranno lo show, dalla pubblicità è possibile scorgere alcune novità che, con ogni probabilità, rivoluzioneranno l’andamento del talent.

X Factor: diffuso il promo ufficiale della nuova edizione

Il colorato spot promozionale della nuova edizione di X Factor sembra suggerire il desiderio di voler superare i propri limiti. Le comparse scelte sono tutte diverse, mostrano fisici e approcci ben distinti, ma il filo conduttore è ovviamente la musica. Tutti sono invitati a partecipare, senza distinzioni di alcun genere.

Ciò introduce la vera novità di quest’anno: l’abolizione delle categorie. Nelle stagioni precedenti, i cantanti erano suddivisi in 4 gruppi principali: Under Uomini, Under Donne, Over e Gruppi. Il bisogno di eliminare le etichette si sposa bene con la mentalità dei nostri tempi. Libertà, bisogno di esprimere se stessi e necessità di andare oltre a confini prestabiliti sembrano essere gli elementi portanti di un X Factor diverso dal passato.

Chi saranno i giudici di X Factor 2021?

Il promo ci offre anche delle conferme importanti riguardo all‘identità dei giudici di X Factor. Verso la fine dello spot, infatti, gli aspiranti concorrenti vengono mostrati accanto alle quattro personalità che avranno il compito di guidare i ragazzi e di giudicare le performance. I loro nomi sono:

Mika

Manuel Agnelli

Emma Marrone

Hell Raton

Questa volta, sotto la conduzione di Ludovico Tersigni, i giudici potranno scegliere liberamente gli artisti che entreranno a far parte del loro team. Non dovranno sottostare ad alcuna categoria e questo offrirà una notevole libertà.