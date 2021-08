Finalmente, tutto è pronto la nuova edizione di Caduta Libera. L’amato programma di Canale 5, come sempre, sarà condotto da Gerry Scotti e farà compagnia al pubblico a casa durante la fascia preserale. Lo show sarà sarà il primo ad aprire la nuova stagione televisiva. Si tratterà di un inizio con il botto considerando l’enorme successo che ha riscosso fin dal 2015.

Ciò che rende divertente la trasmissione, oltre alle dinamiche del gioco, è la capacità del conduttore di andare a fondo nella vita dei concorrenti. Gli spettatori, in questo modo, tendono a fidelizzarsi e a considerare il programma un appuntamento fisso quotidiano.

Lo spot che annuncia il ritorno di Caduta Libera

Mediaset, per comunicare il ritorno di Caduta Libera su Canale 5, ha scelto di mandare in onda uno spot divertente che vede Gerry Scotti nei panni di un capo-cantiere. Il conduttore, con il suo solito modo di fare, si rivolge al pubblico chiedendo se sia pronto per le nuove puntate dello show:

E voi a casa siete pronti? Perché Caduta Libera sta per tornare con le nuove puntate, il che vuol dire nuove emozioni, nuove avventure e tanto divertimento per farvi passare un'ora in allegria. Qui fervono i preparativi, vuol dire che devo fare tutto io.

Sappiamo che non ci saranno cambiamenti all’interno del Game Show. Come sempre, 10 concorrenti, più il campione in carica, sfideranno per vincere l’ambito montepremi in gettoni d’oro. Dovranno rispondere a delle domande e, in caso di sconfitta, verranno lasciati cadere nella botola che, fin dall’inizio, è stato l’elemento caratterizzante dell’interno programma. Attualmente, il record assoluto appartiene allo studente universitario Nicolò Scalfi che, grazie alle sue abilità e alle sue conoscenze, è riuscito a vincere ben 727.000 euro.

Quando inizia Caduta Libera

Rispetto alle edizioni passate, Caduta Libera aprirà i battenti precocemente. Infatti, già a partire da lunedì 30 agosto il pubblico potrà godere della presenza di Gerry Scotti. Lo show andrà in onda su Canale 5, dalle 18:45 alle 20:00.

La piattaforma di Mediaset Infinity, al momento, permette di recuperare le vecchie puntate delle scorse edizioni di Caduta Libera. La visione è totalmente gratuita.