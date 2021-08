Ultimamente, uno degli argomenti più trattati all’interno dei programmi televisivi è la campagna vaccinale contro il Covid-19. Anche Controcorrente non farà eccezione. La nuova puntata dello show, condotto da Veronica Gentili, andrà in onda lunedì 9 agosto e si concentrerà su tutto ciò che concerne il vaccino e il green pass.

Questo spazio, offerto da Rete 4, presenta un’impronta puramente giornalistica e si pone l’obiettivo di affrontare i temi di attualità che più stanno a cuore al pubblico. Nella puntata di stasera, in particolare, la conduttrice intervisterà il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri e Nicola Molteni, in modo da poter avviare un confronto sulla relazione tra il green pass e la questione dell’immigrazione.

Controcorrente: dal green pass agli sbarchi clandestini

Parlare del green pass non sarà semplice. Da quando il Governo ha emanato l’ultimo Decreto, ci sono stati numerosissimi scontri sulla questione dell’emergenza sanitaria. C’è chi pensa che sia un provvedimento esagerato e discriminante nei confronti di chi non si è voluto sottoporre al vaccino e chi crede che sia l’unico mezzo possibile per tornare alla normalità. L’argomento verrà discusso con l’aiuto di: Pierpaolo Sileri, Fabrizio Pregliasco, Ignazio La Russa, Nunzia De Girolamo, Antonio Padellaro e Maria Giovanna Maglie.

Verrà dato spazio anche alle proteste portate avanti dai no-vax, con particolare attenzione alle rivendicazioni dichiarate. Un’altro tema scottante sarà quello degli sbarchi in Sicilia perché, al momento, risulta ancora difficile gestirli in relazione all’attuale crisi da Covid-19.

Altri ospiti presenti nel corso della serata saranno: Corradino Mineo, Vittorio Sgarbi, Diego Fusaro, Federico Rampini, Antonio Caprarica e Daniele Capezzone.

Come e dove seguire Controcorrente

L’appuntamento del 9 agosto sarà disponibile in diretta televisiva alle 21.25 su Rete 4 e in diretta streaming su Mediaset Infinity. Sarà sufficiente collegarsi al sito o scaricare l’applicazione per visionare il contenuto. Gli utenti non dovranno sottoscrivere alcun abbonamento. È possibile recuperare anche gli episodi andati in onda il 26 luglio e il 2 agosto.