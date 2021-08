In un programma come Vite al limite, non è insolito sentir parlare di persone che non ce l’hanno fatta. Gli sforzi del dottor Nowzaradan e dei pazienti hanno reso possibile trasformazioni incredibili, ma c’è anche chi non è riuscito a sopravvivere. Questo è il caso di Gina Krasley, morta il 1° agosto 2021.

La donna, apparsa nella quinta puntata dell’ottava edizione dello show, aveva compiuto da poco 30 anni. È stata la famiglia a dare l’annuncio della sua scomparsa. Non ha specificato la causa della morte e ha chiesto ai fan e alle persone care di non acquistare fiori, ma di finanziare, con piccole donazioni, la ricerca sui disturbi mentali.

Vite al limite, Gina Krasley e i suoi 90 kg in meno

Nonostante le difficoltà vissute all’interno del programma, Gina Krasley aveva completato con successo il percorso proposto dal dottor Nowzaradan. Grazie all’amore della sua famiglia e alla passione per la danza, era riuscita a perdere più di 90 kg. La sua storia, però, aveva commosso molti fan di Vite al limite perché Gina aveva raccontato di aver subito abusi fisici e psicologici da parte del padre. Questo l’ha spinta a cercare conforto nel cibo e a raggiungere un peso di ben 275 kg.

La notizia del suo dimagrimento aveva fatto ben sperare riguardo alle sue condizioni perché, nel giro di poco tempo, avrebbe potuto rimettersi in forma. Purtroppo, la vita ha avuto altro in serbo per lei.

Altre persone decedute nel programma

Gina Krasley non è stata la sola partecipante di Vite a limite a perdere la vita prematuramente. Basti pensare alla scomparsa di: